L'auto più controversa di sempre della Jaguar pizzicata al Nürburgring per i test

Il concept Jaguar Type 00 ha fatto molto discutere da quando è stato svelato. Come sappiamo, anticipa la futura GT elettrica che segnerà l’inizio di una nuova pagina della storia della casa automobilistica inglese. Il marchio inglese punta ad offrire modelli solo elettrici e posizionarsi ai vertici del mercato del lusso. Il debutto del modello di produzione è atteso entro la fine dell’anno. Intanto, lo sviluppo della nuova auto elettrica sta andando avanti e, adesso, un nuovo muletto è stato intercettato al Nürburgring, una pista che le case automobilistiche scelgono spesso per mettere a punto l’assetto dei nuovi modelli e mettere alla frusta la meccanica.

SI SVELA UN PÓ DI PIÙ

La Jaguar Type 00 appare ovviamente ancora camuffata con pellicole ed elementi posticci. Tuttavia, rispetto al passato si vede qualcosa di più. In particolare si nota qualche elemento in più del frontale, in particolare del paraurti e delle prese d’aria. I fari sono oramai quelli di serie e sembrano essere più grandi di quelli del concept. La GT elettrica mostra ancora una volta le sue proporzioni con un lungo cofano e una coda molto corta. Alcune foto mostrano la vettura da dietro con il portellone posteriore aperto. Da quello che si può osservare al momento, ci sarà un’apertura relativamente piccola e una soglia di carico alta. La cosa più interessante è che arriva l’ennesima conferma che la nuova GT elettrica di Jaguar farà a meno del lunotto posteriore in vetro. Si tratta di una soluzione simile vista, ad esempio, all’interno della Polestar 4. Dunque, al posto del lunotto classico ci sarà una piccola telecamera al posteriore che proietterà le immagini all’interno di uno specchietto retrovisore digitale.

I test stanno quindi andando avanti con la presentazione che si sta avvicinando. Ultimamente, Jaguar non ha detto molto sullo sviluppo della sua GT elettrica e quindi non sappiamo se ci sono ritardi o se tutto sta andando avanti come da programma. Per il momento sappiamo solo che poggerà su di una nuova piattaforma e che il modello di produzione dovrebbe garantire un’autonomia di oltre 700 km.

LA NUOVA SCOMMESSA DI JAGUAR

La casa automobilistica inglese si gioca molto del suo futuro con questo modello. La scelta di puntare solo sull’elettrico e le forme delle nuova GT sono ancora oggetto di molte discussioni con gli estimatori del marchio e non solo che hanno espresso diversi dubbi sulle scelte di Jaguar. In ogni caso, al momento non si può fare altro che attendere novità sulla presentazione della nuova GT elettrica.