Jaguar Land Rover, richiama 170.000 SUV ibridi per un microchip difettoso

Continua il periodo critico per Jaguar Land Rover. Dopo che alla fine dello scorso anno il costruttore britannico si è trovato ad affrontare un attacco informatico che ne aveva paralizzato la produzione per oltre un mese e con i dazi americani che hanno costretto a sospendere le esportazioni verso gli USA, deve ora fare i conti con il richiamo più grande della sua storia. 170.169 SUV ibridi sono stati richiamati per un difetto che può portare il veicolo a perdere potenza e fermarsi. E che per il momento non prevede una soluzione.

L’origine del guasto

Il problema è legato a un microchip di controllo del boost nel convertitore DC-DC del sistema ibrido a 48V che può andare in avaria. Quando accade, il veicolo avvisa il conducente con il messaggio “Stop Safely Electrical Fault Detected” e il sistema a 12V inizia a scaricarsi. Se il conducente ignora l’avviso, l’auto scala in folle, mostra un errore al cambio e si ferma. Una volta spenta, la batteria si scarica al punto da non alimentare più nemmeno i sistemi di bordo (luci esterne comprese) con conseguente aumento del rischio di collisione.

I modelli richiamati

A essere coinvolti in questa imponente campagna di richiamo sono i veicoli con sistemi ibridi prodotti tra novembre 2020 e gennaio 2024. Sul fronte Jaguar, i modelli interessati sono la E-Pace (2021-2022) e la I-Pace (2021-2024). Per Land Rover l’elenco è più lungo e comprende Defender (2020-2024), Discovery (2021-2024), Discovery Sport (2020), Range Rover (2020-2024), Range Rover Sport (2019-2024), Range Rover Evoque (2020-2023) e Range Rover Velar (2021-2024).

Il problema era noto a JLR già da settembre 2024, quando il costruttore aveva inizialmente ritenuto che non costituisse un rischio di sicurezza rilevante. La NHTSA ha poi ribaltato questa valutazione, classificandolo come un problema di sicurezza. Fino a prima del richiamo sono state registrate 5.952 segnalazioni di sostituzione del convertitore, senza che si siano verificati incidenti o feriti. Al momento non esiste una soluzione tecnica definitiva e JLR non ha fornito alcuna tempistica per la risoluzione.

Va precisato che un richiamo non implica necessariamente un intervento immediato in officina. In assenza di una soluzione tecnica, serve prima di tutto a notificare ufficialmente i proprietari del problema, affinché siano consapevoli del rischio e non ignorino il messaggio di allerta sul cruscotto.