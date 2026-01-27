Jaguar, la Type 00 sarà solo elettrica

Torniamo a parlare della Jaguar Type 00. Lo scorso anno ci siamo più volte occupati della nuova ammiraglia elettrica del marchio inglese. Lo abbiamo fatto anticipando quelle che sono le novità di un modello al lavoro nei test invernali il cui debutto è previsto entro la fine dell’anno (mentre per vederla su strada almeno il 2027). Recentemente della nuova GT elettrica a marchio Jaguar si è molto parlato per un possibile ripensamento del progetto. Diverse indiscrezioni, infatti, sostenevano che JLR stesse valutando un sistema ibrido o un range extender per affiancare la futura GT elettrica. Ora il marchio, con una presa di posizione netta, ha respinto le indiscrezioni. Una fonte interna ha definito questa ipotesi una semplice invenzione. Il termine usato “rubbish” (che può essere tradotto con “sciocchezza” o “stupidaggine”) è stato inequivocabile.

Tra indiscrezioni e smentite

La ricostruzione iniziale era stata diffusa dal Sunday Times e si inseriva nella discussione sull’andamento del mercato elettrico. La frenata della domanda, soprattutto nella fascia premium, aveva alimentato l’idea che Jaguar potesse introdurre una soluzione termica per rendere meno rischioso il rilancio del brand. Un’ipotesi che sembrava plausibile. Ma a quanto pare non lo è. JLR ha confermato che la strategia resta immutata e che il marchio continuerà sul percorso fissato alla fine del 2024. Lo stop alla vendita dei modelli a combustione non verrà in alcun modo rivisto.

Il progetto Type 00 procede quindi come previsto. La GT elettrica arriverà nel 2026 e rappresenterà il primo volto della nuova Jaguar. I prototipi hanno già ricevuto reazioni estremamente positive durante le sessioni dedicate alla stampa. La gamma si allargherà poi con una berlina e con un SUV, che dovrebbero completare l’offerta entro la fine del 2027.

La smentita pubblica sulla possibile Jaguar Type 00 con range-extender o powertrain ibrido dice molto di più del futuro del singolo modello. Anche perché, altrimenti, non si spiegherebbe molto la necessità di intervenire così duramente nel negare una delle tante speculazioni che accompagnano l’arrivo di un nuovo modello di auto. Più che la smentita in sé sulla Type 00, infatti, tra le righe è possibile leggere la volontà del gruppo di preservare una visione chiara in un momento di incertezza generale. Il mercato elettrico sta attraversando una fase complessa, tanto che molti costruttori stanno scegliendo strategie più prudenti. Jaguar invece sceglie un’altra strada. L’azienda punta sulla differenziazione interna e vuole evitare sovrapposizioni con Land Rover. Il marchio sportivo diventa così l’unica realtà del gruppo dedicata esclusivamente alla propulsione elettrica. E la recente presa di posizione sembra inserirsi proprio in questa prospettiva.