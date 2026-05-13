La rivoluzione Jaguar parte dalla Type 01, anche se il nome non brilla per audacia

Jaguar è costretta ad aprire una nuova era perché sta vivendo una crisi senza precedenti. Lo scorso anno le vendite sono crollate di oltre il 95% nel Vecchio Continente. Ad aprile 2025 sono state vendute appena 49 unità (contro le 1.961 del 2024), segnando un -76% nei primi quattro mesi dell’anno. Una situazione emergenziale che ha portato i vertici del Gruppo Jaguar Land Rover a rivedere i piani e arrestare la produzione dei vecchi modelli in attesa della nuova gamma green.

Il rebranding ha fatto alzare più di qualche sopracciglio, provocando con un’audace campagna “Copy Nothing” che non sembra essere completamente in linea con i valori storici. Il nuovo modello di punta è stato battezzato Type 01, un numero non casuale che simboleggia l’inizio di una nuova era a zero emissioni. Il rinnovamento del marchio britannico che, nel corso degli ultimi anni, si era spinto verso i SUV dovrà sfidare anche la crisi delle berline full electric.

Eleganza silenziosa

I designer hanno deciso di accelerare il processo di innovazione puntando su performance e spaziosità, pur essendo costantemente subissati di critiche dal giorno del primo unveiling del prototipo Type 00. Rinnovare un’immagine storica probabilmente è un problema che hanno già affrontato altri gruppi e i risultati raramente sono stati positivi. Paradossalmente ha molte più possibilità di essere accolto positivamente un marchio cinese che nasce con la cultura progressista del full electric, piuttosto che immaginare uno stravolgimento delle tradizioni per chi ha sempre proposto berline e auto sportive termiche.

Il reboot della campagna “Copy Nothing" ha ricevuto un’accoglienza negativa. La Casa di Coventry ha voluto catturare l’attenzione con un prototipo mastodontico. In Jaguar la parola Type si riferisce ai modelli tradizionali, 0 sta per zero emissioni e 1 indica il primo modello basato sul nuovo corso. La Type 01 monterà tre motori in grado di sprigionare oltre 1.000 CV e 950 Nm di coppia. La grande berlina a quattro porte full electric sarà dotata di trazione integrale e di una serie di tecnologie per le sospensioni che le conferiranno un’esperienza di guida innovativa.

Linee squadrate

Jaguar ha definito il look “modernista” e, in base alla versione camuffata protagonista nei test, la vettura ha un aspetto robusto con alcune curve a contrasto. Il modello è caratterizzato da un lungo cofano e da un tetto ribassato. Le sospensioni saranno costituite da molle pneumatiche a doppia camera e ammortizzatori adattivi su ogni ruota, con cerchi da 23 pollici. Si tradurrà in un successo commerciale? Ad oggi il rebranding del marchio britannico ha subito più rimproveri che approvazioni.

“Abbiamo reinventato Jaguar per una nuova era, traendo ispirazione dal passato. I nostri ingegneri hanno raggiunto questo obiettivo con un veicolo che ha un aspetto e una guidabilità unici, pur riflettendo una provenienza esclusiva. Il nome Type 01 fa parte di questa storia: per me, lo zero simboleggia anche un completo riavvio del marchio, e l’1, la nostra prima auto per un nuovo capitolo, un esemplare unico nel suo genere”, ha spiegato Rawdon Glover, amministratore delegato di Jaguar.