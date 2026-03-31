Nuova era per Jaguar: l’inedita GT introduce un originale corso stilistico

Il marchio Jaguar, da sempre simbolo di sportività ed eleganza, ha bisogno di voltare pagina. Dopo le polemiche nate per il re-branding del costruttore britannico, l’approccio è orientato al valore storico dei gioielli del passato, pur confermando la tendenza a sposare la tecnologia full electric. Per la nuova GT i tecnici hanno scelto un percorso di sviluppo basato su due valori: potenza e raffinatezza.

Il patrimonio genetico presente in modelli leggendari come la Jaguar E-Type, la XJS e nella serie XJ sono rispettati. In un viaggio battezzato “Spirit of Jaguar Drive” ai piani alti hanno voluto enfatizzare gli attributi di guida distintivi del marchio inglese, legati ad alte prestazioni e compostezza. Sulla base di questi presupposti verranno costruite le moderne Jaguar. La nuova GT a quattro porte è caratterizzata da un lungo cofano e da un tetto ribassato, orientando lo stile verso le essenze dei modelli iconici, sfidando al contempo i canoni estetici dei veicoli elettrici di ultima generazione.

Fallimento o rinascita

Jaguar ha intrapreso una fase di transizione radicale, generando per ora solo buchi nei fatturati e grandi polemiche tra i puristi. A causa del riposizionamento verso il lusso estremo il marchio rientrante nell’universo Tata Motors ha subito un calo di vendite vertiginoso nel 2025, con una diminuzione che ha raggiunto punte del 97% rispetto all’anno precedente. Ora i vertici non possono commettere passi falsi.

Il “Reimagine" del Gruppo Jaguar Land Rover (JLR) porterà all’azzeramento del listino attuale con motori endotermici per rilanciarsi come marchio di lusso full electric a partire da quest’anno. Un nuovo corso rischioso che potrebbe non pagare. Per provare a unire le due anime del marchio, gli ingegneri Jaguar hanno guidato la XK120, la E-Type, la XJ Coupé V12, la XJS e la XJ Serie I in una parata simbolica. Ognuna ha messo in mostra il carattere del Giaguaro, aprendo la strada metaforicamente a una nuova epoca.

Test speciale

Le prove, in condizioni ed ambienti estremi, e nel mondo digitale, hanno fatto crescere un po’ di hype intorno al lancio della nuova GT. Matt Becker, Vehicle Engineering Director di JLR, dopo lo show con la XK120, la E-Type e le altre regine del passato, ha ammesso: “All’inizio abbiamo fatto qualcosa fuori dal comune: abbiamo trascorso del tempo al volante dei grandi modelli del nostro passato per entrare nell’essenza profonda di ciò che rende una Jaguar davvero tale. Jaguar, al suo meglio, ha sempre mostrato due personalità, caratterizzate da prestazioni e comfort in perfetta armonia, e la nostra nuova lussuosa GT non fa eccezione”.

La GT verrà presentate a settembre di quest’anno. Il suo design robusto ed esuberante rappresenterà la base dei nuovi modelli Jaguar. Sotto al cofano avrà oltre 1.000 CV e più di 1.300 Nm di coppia. Grazie ad un software integrato che risponde in appena un millisecondo, la potenza verrà distribuita dove e quando serve per un piacere di guida unico. La sospensione pneumatica dinamica lavorerà in sinergia con gli ammortizzatori attivi a doppia valvola per offrire comfort e performance.

Rawdon Glover, Jaguar Managing Director, ha dichiarato: “Fin dall’inizio, il nostro obiettivo era realizzare una vera Jaguar. Per farlo, abbiamo voluto riesaminare le radici del brand e il modo migliore per riuscirci è stato guidare alcuni dei nostri modelli più straordinari degli ultimi 90 anni. Tutto ciò ha fornito una direzione chiara per aiutarci a creare la Jaguar tecnologicamente più avanzata di sempre”.