Jaguar E-Type Restomod: il ritorno di un'icona

Se le ultime idee di Jaguar sul design di una vettura si sono rivelate estremamente divisive con la Type 00, la classica E-Type, invece, rimane acclamata da sempre come una delle auto di produzione più belle mai costruite. Nel corso degli anni questa icona ha visto passare diverse versioni di restomod o progetti di continuazione ma ora, l’ex capo del design Jaguar, Ian Callum, ha reso omaggio a questa vettura dal grande successo con una versione modernizzata.

Si tratta infatti di una reinterpretazione della E-Type che però, almeno attualmente, esiste solo in formato digitale. Tuttavia, qualora ci fosse qualcuno disposto a spendere determinate cifre, verrà costruita.

DESIGN ESTERNO

Fortemente ancorata alle sue splendide radici, la E-Type modernizzata non teme aggiornamenti sottili qua e là sulla carrozzeria. Il classico cofano allungato e le curve eleganti rimangono invariati, ma i paraurti in acciaio sono stati rimossi per donare una silhouette più pulita e minimalista.

Le maniglie delle portiere ora sono a scomparsa per un tocco moderno e raffinato, inoltre i fari anteriori e posteriori sono stati completamente rivisitati con una tecnologia LED, senza però modificarne la forma. I fanali posteriori sono stati riposizionati leggermente più in basso e i due terminali di scarico, acquiscono ora dimensioni maggiorate per esaltare l’aspetto sportivo.

Altro elemento di spicco sono i particolari cerchi in lega. Ispirati ai classici cerchi a raggi, sono stati aggiornati con un diametro maggiore e montati su pneumatici ad alte prestazioni. Grazie al contributo di un assetto ribassato, i cerchi migliorano sia l’estetica, che la guidabilità del veicolo.

INTERNI

Internamente questo restomod porta un design che fonde il fascino retrò con le più moderne tecnologie. Un modulo centrale trasparente ospita strumenti digitali e comandi multimediali touch, mentre i quadranti analogici e gli originali interruttori a levetta restano nella loro posizione d’origine. I sedili sono interamente rivestiti in pelle rossa, abbinata al tettuccio in tessuto retrattile.

Spiccano inoltre dettagli come il volante in legno, il cambio manuale e raffinati inserti in alluminio, che aggiungono un tocco di eleganza artigianale all’abitacolo.

SPECIFICHE TECNICHE

Per la gioia degli appassionati, tutto lascia intendere che in questo caso non si parla di un restomod elettrico. Sebbene Callum non abbia ancora divulgato le spefiche tecniche, c’è già chi si è lasciato andare a supposizioni, intendendo che questo restomod sia stato concepito attorno ad un motore termico con trasmissione manuale. Ragionevolmente, facendo una supposizione, si potrebbe parlare di un V8 sovralimentato da 5,0 litri, accoppiato ad un telaio rivisitato e sospensioni moderne.

C’è chi parla addirittura di un V12 ma, senza averla ordinata, è difficile parlare della sua scheda tecnica.