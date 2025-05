IONITY, finanziamento record per crescere: 13 mila punti di ricarica nel 2030

IONITY oggi gestisce oltre 5.000 punti di ricarica ad alta potenza in tutta Europa. L’obiettivo è quello di crescere ancora più velocemente di quanto fatto oggi per arrivare nel 2030 a disporne di oltre 13.000 per offrire una rete per il rifornimento di energia molto più capillare. Per farlo, l’azienda nata come joint venture tra BMW Group, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Volkswagen Group (inclusi Audi e Porsche), ha ottenuto un finanziamento record di ben 600 milioni di euro. Grazie a questa nuova iniezione di liquidità, entro il 2030 l’azienda punta ad arrivare a gestire 1.300 stazioni per la ricarica in Europa, tutte dotate di tecnologie all’avanguardia con pieno supporto su tutta la rete all’architettura a 800 V delle auto di nuova generazione e dando la possibilità di poter ricaricare fino a potenze di 600 kW. Inoltre, per offrire un’esperienza di ricarica comoda, IONITY intende stringere sempre più accordi con strutture alberghiere di alto profilo. Durante la pausa per la ricarica, gli utenti potranno così rilassarsi e rifocillarsi.

IONITY VUOLE CRESCERE VELOCEMENTE

Più nel dettaglio, IONITY ha ricevuto un finanziamento di 450 milioni di euro oltre alla possibilità di aumentare la linea di credito di ulteriori 150 milioni di euro in un secondo momento per sostenere ulteriormente i suoi piani di crescita. Si tratta della più grande operazione finanziaria che coinvolge un’azienda europea che si occupa di servizi per la ricarica ed è stata gestita da un consorzio di banche di alto livello tra cui ABN AMRO Bank NV, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank NV ed altre.

Oggi, i punti di ricarica di IONITY sono in grado di erogare potenze fino a 400 kW e presto arriveranno le nuove colonnine Alpitronic che permetteranno di andare oltre e di raggiungere i 600 kW. Inoltre, grazie al supporto all’architettura a 800 V sono in grado di garantire le massime prestazioni di ricarica anche alle vetture elettriche di nuova generazione. IONITY garantisce inoltre la piena compatibilità con tutti i modelli di veicoli elettrici convalidando rigorosamente i nuovi hardware e software presso il suo centro di test dedicato vicino a Monaco. Disporre di una rete di ricarica ad alta potenza capillare è molto importante per spingere sulla diffusone delle auto elettriche. IONITY intende quindi essere protagonista della transizione elettrica con la sua infrastruttura.

Visto il progetto di IONTY, questa operazione rappresenta un passo molto importante per supportare la crescita delle reti di ricarica e quindi la diffusione delle auto elettriche. Questo finanziamento segue al round di investimento azionario da 700 milioni di euro nel 2021 a cui parteciparono i principali azionisti storici della società.