Skoda Epiq: il B-SUV elettrico con 441 km di autonomia e prezzi da 26.400 euro

La presentazione della Epiq a Mladá Boleslav segna una svolta per Skoda. Si tratta infatti del modello d’accesso alla gamma elettrica del marchio, un SUV di segmento B che coniuga dimensioni compatte, una praticità sorprendente e un prezzo competitivo per la categoria. La Epiq è realizzata sulla nuova piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen, condivisa con la Cupra Raval e con la Volkswagen ID.Polo, ed è la prima Skoda elettrica a trazione anteriore, pensata per ottimizzare l’efficienza e lo spazio nell’abitacolo. I prezzi partono da poco più di 26.000 euro.

Uno stile inedito

La Epiq è il primo modello di serie a incarnare in modo completo il linguaggio stilistico Modern Solid, già apparso parzialmente sulla Elroq e sulla Enyaq restyling. Il frontale si caratterizza per la cosiddetta Tech-Deck Face in nero lucido, al posto della tradizionale calandra, che al suo interno integra sensori e radar. La firma luminosa a forma di T, che distinguerà tutti i futuri SUV del marchio, è arricchita dalla tecnologia led Matrix (in opzione) con 12 segmenti luminosi e quattro modalità di illuminazione adattiva.

Con una lunghezza di 4.17 metri, la Epiq si posiziona nel pieno del segmento B e risulta leggermente più lunga rispetto alle “cugine” del Gruppo Volkswagen. Nonostante l’aspetto imponente, la Epiq vanta una elevata efficienza aerodinamica con un Cx di soli 0,275. Un risultato ottenuto grazie all’impiego di soluzioni come il sottoscocca completamente piatto, i cerchi aerodinamici e le prese d’aria attive che si aprono solo quando necessario per raffreddare la batteria.

Tanto spazio e praticità

Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo presenta al suo interno uno spazio da categoria superiore. Disegnati all’insegna della razionalità e della pulizia formale, gli interni sono dominati dalla plancia caratterizzata da un piccolo display per la strumentazione e da un ampio schermo da 13 pollici per l’infotainment, basato su Android. Skoda ha evitato l’utilizzo di pelle animale, sostituendola con Techtona (un’alternativa di alta qualità) e tessuti realizzati al 100% in poliestere riciclato.

Il bagagliaio vanta una capacità di ben 475 litri che diventano 1.345 litri abbattendo i sedili, a cui si aggiunge un piccolo “frunk" anteriore da 25 litri nel quale trovano posto i cavi di ricarica. Tra le soluzioni Simply Clever, ormai da anni una caratteristica del marchio, troviamo il classico ombrello nella portiera, il raschietto per il ghiaccio e anche una piccola spugna e una spazzola per pulire i cavi di ricarica dopo l’uso.

Motorizzazioni e batterie

A livello meccanico, l’offerta si articola su tre motorizzazioni, pensate per rispondere a diverse esigenze e budget, e due tagli di batterie (da 38,5 kWh e da 55 kWh). Ecco le versioni nel dettaglio:

Epiq 35: motore da 115 CV (85 kW) e 267 Nm di coppia in abbinamento alla batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da 38,5 kWh lordi. L’autonomia dichiarata è di 310 km (nel ciclo WLTP) con ricarica DC fino a 50 kW. Lo 0-100 km/h viene coperto in 11 secondi, mentre la velocità massima è di 150 km/h.

motore da (85 kW) e 267 Nm di coppia in abbinamento alla batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da lordi. L’autonomia dichiarata è di (nel ciclo WLTP) con ricarica DC fino a 50 kW. Lo 0-100 km/h viene coperto in 11 secondi, mentre la velocità massima è di 150 km/h. Epiq 40: motore potenziato da 135 CV (99 kW) sempre con la stessa batteria LFP da 38,5 kWh e autonomia dichiarata di 310 km , ma con ricarica rapida DC a 90 kW . In questo caso lo 0-100 scende a 9,8 secondi, mentre la velocità massima resta invariata a 150 km/h.

motore potenziato da (99 kW) sempre con la stessa batteria LFP da e autonomia dichiarata di , ma con ricarica rapida DC a . In questo caso lo 0-100 scende a 9,8 secondi, mentre la velocità massima resta invariata a 150 km/h. Epiq 55: motore da 210 CV (155 kW) e batteria NMC (Nichel-Manganese-Cobalto) da 55 kWh. Si tratta della versione top di gamma, che offre un’autonomia dichiarata di 441 km (WLTP) e ricarica DC fino a 105 kW. Accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiunge la velocità massima di 160 km/h.

Tutte le versioni supportano la ricarica bidirezionale (V2L, V2H e V2G), consentendo all’auto di alimentare dispositivi esterni o persino la propria casa. Inoltre, grazie alla modalità One-pedal, si può guidare quasi interamente con il solo pedale dell’acceleratore.

Allestimenti

Caratterizzati da una struttura chiara, i livelli di equipaggiamento sono tre e sono ricchi di contenuti tecnologici fin dalla base.

Essence: comprende di serie cerchi da 17 pollici, climatizzatore automatico monozona, infotainment con display da 13 pollici, connettività wireless per dispositivi mobili e sistemi di assistenza alla guida come Lane Assist e Side Assist.

comprende di serie cerchi da 17 pollici, climatizzatore automatico monozona, infotainment con display da 13 pollici, connettività wireless per dispositivi mobili e sistemi di assistenza alla guida come Lane Assist e Side Assist. Selection: aggiunge cerchi da 18 pollici, sensori di parcheggio anteriori, retrocamera, accesso senza chiave (KESSY), volante e sedili anteriori riscaldabili, ricarica wireless per smartphone e ricarica bidirezionale.

aggiunge cerchi da 18 pollici, sensori di parcheggio anteriori, retrocamera, accesso senza chiave (KESSY), volante e sedili anteriori riscaldabili, ricarica wireless per smartphone e ricarica bidirezionale. First Edition: si tratta della versione di lancio e per questo disponibile per periodo limitato. È basata sulla motorizzazione top di gamma 55 e si distingue per alcuni elementi come specchietti e paraurti in Navajo Orange, cerchi da 20 pollici specifici, tetto nero a contrasto e interni sportivi con cuciture arancioni.

Di serie sono presenti sette airbag e un completo pacchetto di ADAS, che può essere arricchito con avanzati sistemi opzionali come il Travel Assist 3.0, in grado di riconoscere i semafori e gestire autonomamente il parcheggio.

Prezzi

Al momento della presentazione sono già stati resi noti i prezzi definitivi per l’Italia, dato che la vettura è ordinabile a partire dal 20 maggio. Le prime consegne sono previste per il mese di settembre 2026.