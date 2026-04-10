Skoda Epiq alla Milano Design Week in attesa del debutto
Il nuovo modello elettrico della Casa boema sarà protagonista di un’installazione dell’artista spagnolo Ricardo Orts, ma l’aspetto definitivo sarà ancora celato.
In occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 21 al 26 aprile prossimi, Skoda presenterà la sua visione di mobilità futura in una location d’eccezione: gli Archivi di Stato. La protagonista dell’evento nell’ambito del Fuorisalone sarà la Skoda Epiq ancora camuffata, la nuova compatta elettrica “cugina” della Cupra Raval che farà il suo debutto nel corso dell’anno.
Un’esperienza sensoriale
Grazie alla collaborazione con l’artista spagnolo Ricardo Orts, lo spazio di Skoda unirà elementi fisici e digitali in un ambiente dai colori vivaci. La Epiq verrà presentata con una carrozzeria rivestita con una superficie 3D rifinita a mano, pensata per offrire ai visitatori una vera e propria esperienza tattile. Durante i giorni del Fuorisalone, l’area ospiterà anche gli “Epiq Talks", degli incontri dedicati all’approfondimento di temi legati al nuovo modello direttamente con i progettisti.
Praticità in dimensioni compatte
La Epiq si posiziona nel pieno del segmento B Con una lunghezza di 4,17 metri, ma avrà una capacità di carico da categoria superiore, grazie al bagagliaio da 475 litri. La vettura nasce sulla piattaforma MEB+, la stessa della Cupra Raval e della futura Volkswagen ID. Polo.
Prezzo da 25.000 euro
La Epiq sarà offerta in due tagli di batteria: uno da 37 kWh, in grado di assicurare circa 310 km di autonomia, e una da 51,7 kWh, per un’autonomia fino a 430 km. Con un prezzo di accesso fissato a circa 25.000 euro, la Skoda Epiq si prepara al debutto nelle concessionarie italiane nel corso del prossimo autunno.