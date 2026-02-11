La nuova Volkswagen ID. Polo GTI 2026 si prepara al debutto: ecco le ultime foto spia

Il conto alla rovescia è iniziato e tra pochi mesi farà il suo debutto ufficiale la nuova Volkswagen ID. Polo, modello su cui la casa automobilistica tedesca scommette molto per ampliare la sua quota di mercato nel segmento delle BEV. Il prezzo di partenza sarà di circa 25.000 euro e già sappiamo che la compatta elettrica sarà proposta in diverse motorizzazioni. Ci sarà pure la Volkswagen ID. Polo GTI destinata a diventare la Polo più potente di sempre. Anticipata da un concept al Salone di Monaco 2025, questa piccola sportiva è stata adesso intercettata sulle strade innevate del Nord Europa intenta ad effettuare i classici test invernali. Sebbene ancora caratterizzata da un leggero camuffamento, si tratta di un’ulteriore occasione per vederla da vicino in vista del suo debutto previsto per la prossima estate.

LOOK PIÙ SPORTIVO

La nuova Volkswagen ID. Polo GTI si riconoscerà per la presenza di un body kit dedicato che renderà il suo look più sportivo ma senza eccessi. In particolare, davanti troveremo un nuovo paraurti con una presa d’aria più grande dotata di una griglia con trama a nido d’ape. Di profilo, si notano invece minigonne più sportive e cerchi di più grandi dimensioni da cui si intravede un impianto frenante con pinze di colore rosso. Spostandoci a posteriore, vediamo alla fine del tetto uno spoiler più grande e soprattutto un paraurti rivisitato con un diffusore maggiorato. L’abitacolo non si vede in queste ultime foto spia ma dovrebbe ricalcare quello della ID. Polo “standard". Questo significa strumentazione digitale da 10,25 pollici e sistema infotainment con display da 13 pollici.

Trattandosi di un modello sportivo, possiamo attenderci comunque la presenza di un volante e di sedili sportivi, oltre a rivestimenti specifici. Ci saranno anche grafiche dedicate per strumentazione ed infotainment? Lo scopriremo al momento della presentazione.

MOTORE

Sebbene al debutto manchino ancora diversi mesi, Volkswagen ha già comunicato alcune delle specifiche tecniche del powertrain della nuova ID. Polo GTI. Il motore sarà in grado di erogare 166 kW / 226 CV. La trazione è anteriore. Il tutto sarà alimentato da una batteria con una capacitò di 52 kWh che potrà essere ricaricata fino ad una potenza massima di 130 kW. Non rimane, quindi, che attendere novità sulla presentazione della ID. Polo e della versione GTI.