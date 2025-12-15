Nuova Volkswagen ID. Polo 2026: 4 livelli di potenza, fino a 450 km e versione GTI

La nuova Volkswagen ID. Polo è la grande scommessa della casa automobilistica per il 2026, una compatta elettrica che sarà lanciata sul mercato ad un prezzo di partenza di circa 25.000 euro. Sarà il primo di una serie di modelli più accessibili a batteria che il Gruppo tedesco introdurrà a partire dal 2026. Alla presentazione ufficiale mancano oramai pochi mesi e quindi anche i test su strada volgono al termine. Come sarà la nuova Volkswagen ID. Polo? Foto spia ne abbiamo viste e anche la casa automobilistica ha condiviso diverse foto della vettura, sebbene ancora camuffata. Adesso, sono stati aggiunti ulteriori particolari che consentono di farci capire qualcosa di più di quello che sta effettivamente arrivando.

DIMENSIONI

La nuova Volkswagen ID. Polo è lunga 4.053 mm, larga 1.816 mm e alta 1.530 mm, con passo misura 2.600 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 435 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può arrivare a quota 1.243 litri. Sebbene le sue dimensioni siano pressoché paragonabili a quelle della Polo endotermica, grazie alla piattaforma MEB+ è possibile sfruttare al massimo i vantaggi della motorizzazione elettrica. Dunque, all’interno dell’abitacolo c’è più spazio della Polo classica. Ad esempio, i passeggeri beneficiano di 19 mm di lunghezza interna in più, particolarmente evidenti soprattutto nella parte posteriore. Anche la larghezza interna e lo spazio per la testa sono aumentati.

4 LIVELLI DI POTENZA

Come accennato prima, alla base della Volkswagen ID. Polo c’è la piattaforma MEB+, evoluzione dell’attuale MEB alla base di modelli come la ID.3. La ID. Polo 2026 sarà il primo modello a disporre della nuova architettura. Con questo modello debutterà anche un nuovo motore elettrico chiamato APP 290. Nel sottoscocca è integrata una nuova generazione di batterie che dispongono delle Unified Cell realizzate da PowerCo. Inoltre, la vettura utilizza la tecnologia cell-to-pack che permette di migliorare la densità energetica, secondo Volkswagen, del 10%. La nuova ID. Polo sarà proposta in diversi livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV). Al vertice della gamma ci sarà poi la ID. Polo GTI con 166 kW (226 CV) che arriverà qualche mese dopo.

Le versioni con potenze da 85 kW e 99 kW saranno dotate di serie di una batteria LFP (litio ferro fosfato) da 37 kWh (capacità netta). Questa batteria può essere ricaricata presso le stazioni di ricarica rapida fino a 90 kW. Le versioni da 155 kW e 166 kW saranno alimentate da una batteria NMC (nichel manganese cobalto) da 52 kWh (netti), consentendo autonomie fino a 450 km e una ricarica in corrente continua fino a 130 kW. La trazione è anteriore.

PREZZO

Come detto, si parte da circa 25.000 euro. Questo significa che per questo prezzo avremo la versione da 85 kW con batterie LFP. Per le versioni più performanti e con maggiore autonomia il prezzo salirà ma ad oggi non sappiamo ancora di quanto.