Volkswagen Polo Young, ora ha un prezzo adatto alle tasche dei più giovani

Volkswagen ha pensato ai giovani neopatentati che cercano di iniziare il loro percorso su strada con stile. La sesta generazione dell’utilitaria tedesca, solo a cinque porte e aggiornata a metà 2021, ha preso vita sulla piattaforma modulare MQB A0. Il 2 luglio 2024 si è arrestata la produzione dell’auto in Europa, proseguendo in Sudafrica anche per gli esemplari destinati al mercato nostrano.

Il risultato? La Polo Young, disponibile con il 1.0 aspirato da 80 CV e il cambio manuale a cinque rapporti, può essere acquistata con 22.250 euro. In questa fase di lancio, a fronte di permuta o rottamazione, il prezzo cala a 18.900 euro. Un vero affare se considerate che, salvo promozioni, il costo per la Life a benzina con motore 1.0 80 CV è di 23.900 euro.

Cosa offre

La dotazione della più economica delle Polo garantisce di serie i cerchi di lega da 15", i vetri posteriori oscurati, i gruppi ottici anteriori a LED, il climatizzatore manuale, la strumentazione digitale e l’infotainment da 8" con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, la piastra di ricarica per i device, i sensori di parcheggio posteriori e gli Adas obbligatori.

La prima generazione di Polo a non essere disponibile con carrozzeria a tre porte vanta una ottima abitabilità. Lo spazio nel bagagliaio è cresciuto di circa il 25% passando da 280 a 351 litri di capacità. La sesta serie è migliorata anche sul piano tecnologico, con l’introduzione di una quadro strumenti completamente digitale battezzato Active Info Digital Display Cockpit, prima vettura nel segmento delle utilitarie a esserne dotata. La Polo VI ha proposto anche una serie di sistemi di assistenza alla guida come il rilevamento dei segnali stradali, assistenza per gli angoli ciechi e la frenata automatica d’emergenza.

Il listino di Volkswagen Polo

Volkswagen Polo è diventata decisamente più accessibile con l’offerta attuale: