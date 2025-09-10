Volkswagen Polo compie 50 anni: show in stile Gymkhana con le versioni da rally | Video

La Volkswagen Polo è un best seller della casa automobilistica tedesca e la sua storia è iniziata nel lontano 1975. Nel 2025 si festeggiano quindi i 50 anni di questo modello che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante all’interno della gamma della casa automobilistica. Volkswagen ha deciso di festeggiare questa importante ricorrenza in maniera particolare, attraverso un video di drifting in stile Gymkhana con protagoniste la Polo R WRC e la Polo R Supercar, insieme alla Polo RX1e completamente elettrica. Il tutto perché la Polo non è solo uno dei modelli più venduti di Volkswagen, ma anche uno di quelli di maggior successo avendo vinto numerosi titoli nei Campionati del Mondo Rally e Rallycross. Con alla guida il pilota Johan Kristoffersson, il sette volte campione del mondo FIA di Rallycross ha portato al limite queste vetture, effettuando manovre spettacolari.



Per l’occasione sono state scelte location vicine allo stabilimento Polo, in Sudafrica. Nello specifico i filmati sono stati registrati al porto, su un’autostrada chiusa al traffico nel centro di Gqeberha, sulla pista di prova della Volkswagen e nello stabilimento Volkswagen di Kariega. Il video è stato diretto da Jon Richards, con oltre 20 anni di esperienza nell’industria cinematografica automobilistica e molti anni come regista di Top Gear.

LE PROTAGONISTE DEL VIDEO

Partiamo dalla Volkswagen Polo R WRC che è stata utilizzata nel Campionato del Mondo Rally FIA (WRC) dal 2013. L’auto era basata sulla Polo di quinta generazione, poteva contare su di un motore turbo da 1,6 litri con 232 kW (315 CV) e sulla trazione integrale. Vettura che si è aggiudicata quattro titoli piloti consecutivi con Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, oltre a quattro titoli costruttori. Nel filmato vediamo poi la Volkswagen Polo R Supercar sviluppata sulla base della vettura WRC per il Campionato Mondiale Rallycross FIA (WRX). È dotata di un motore turbo da 2 litri con oltre 420 kW (570 CV) e della trazione integrale. Nel 2017 e nel 2018, Johan Kristoffersson l’ha guidata vincendo il campionato mondiale piloti e la Volkswagen si è aggiudicata il titolo costruttori.

Infine, c’è la Volkswagen Polo RX1e completamente elettrica sviluppata da KMS per il Campionato Mondiale FIA ​​di Rallycross. Due motori elettrici erogano insieme ben 500 kW (680 CV) e 880 Nm di coppia. Johan Kristoffersson ha vinto il campionato del mondo con la Polo RX1e nel 2022 e nel 2023. Alla fine del video, fa la sua comparsa anche la nuova Volkswagen ID. Polo 100% elettrica che abbiamo visto al Salone di Monaco e che debutterà su strada nel 2026.