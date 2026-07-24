Volkswagen brevetta il volante antistress, così si scarica la tensione

Quante volte vi siete ritrovati all’interno del vostro abitacolo a imprecare per il traffico, per un pedone o per un ciclista? La frustrazione è diventata la compagna instancabile di chi affronta quotidianamente lunghi spostamenti urbani ed extraurbani, tuttavia potrebbe essere arrivata la soluzione a tanti patemi con una novità targata Volkswagen.

La Casa tedesca ha ideato un sistema che mira ad abbassare il livello alto di stress che si prova alla guida. I dispositivi antistress integrati nel volante potrebbe aiutare a sfogare quell’istinto nervoso tramite una funzione integrata. La Casa tedesca ha infatti depositato un brevetto che punta a ridurre la tensione alla guida sfruttando un piccolo trucco.

Cambio di prospettive

Negli ultimi anni le novità hi-tech introdotte negli abitacoli delle VW hanno deluso gli appassionati. Sono piovute pesanti critiche per aver integrato la maggior parte delle funzioni nei touchscreen. Il costruttore con sede a Wolfsburg sta ascoltando il feedback dei clienti, rilanciando dei comandi dedicati per le funzioni più utilizzate e provando a gestire i livelli di tensione.

Il volante antistress presenterebbe un inserto tattile integrato direttamente nella corona, posto in una zona facilmente raggiungibile dalle dita, conservando una opportuna impugnatura di guida. La soluzione assumerebbe diverse forme e consistenze, a partire da un cuscinetto in gomma morbida con superficie deformabile a un elemento in metallo zigrinato, fino a sfere rotanti o interruttori con feedback aptico. La tecnologia consente di ricreare specifiche sensazioni tattili come vibrazioni, piccoli colpi o pressioni per fare in modo che l’utente senta un’azione digitale.

Soluzione intelligente

Volkswagen avrebbe concepito l’integrazione fidget toys, dall’inglese agitare, ovvero giocattolini che creano un movimento continuo aiutando a migliorare la concentrazione e a scaricare lo stress. Il fidget toy automobilistico pensato per offrire una stimolazione tattile gratificante, avrebbe un dispositivo sonoro usato anche nell’addestramento dei cani. Soddisfacente per chi lo preme, ma potenzialmente snervante per tutti gli altri all’interno del veicolo.

Inserito nella struttura del volante, questo piccolo giochino potrebbe essere intercambiabile e personalizzabile. Una soluzione che potrebbe anche aprire a un filone di accessori antistress aftermarket. Così si potrà dire basta con le imprecazioni (forse).