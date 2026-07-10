Nuova Tiguan EDITION 20: il SUV Volkswagen celebra un record storico

Un traguardo storico merita una celebrazione adeguata. Volkswagen taglia il nastro dei vent’anni per uno dei suoi modelli simbolo e presenta la nuova Tiguan EDITION 20. Questa versione speciale, che si distingue per il look sportivo R-Line, una verniciatura inedita e numerosi dettagli dedicati, è già ordinabile con un listino che parte da 48.180 euro per la motorizzazione 1.5 TSI da 110 kW (150 CV).

Non si tratta di una semplice operazione commerciale, ma del giusto riconoscimento a un’auto che ha ridefinito il segmento dei SUV compatti. Dal lancio sul mercato nel 2007 fino alla fine di maggio 2026, la Tiguan ha superato i 9 milioni di esemplari venduti nel mondo, conquistando stabilmente dal 2017 lo scettro di modello più venduto dell’intero Gruppo Volkswagen.

Un look esclusivo nato per celebrare l’anniversario

Sviluppata sulla base dell’allestimento Life, la EDITION 20 ne arricchisce la dotazione standard con elementi dinamici presi in prestito dalla linea R-Line e dettagli unici studiati per l’occasione. L’impatto visivo è immediato, grazie soprattutto alla nuova colorazione metallizzata Maple Red, creata appositamente per questa ricorrenza.

“La Tiguan è stata un pilastro fondamentale del successo di Volkswagen negli ultimi 20 anni", ha commentato Martin Sander, membro del Consiglio di Amministrazione del marchio con responsabilità per Vendite, Marketing e After Sales. “Con oltre nove milioni di unità vendute, incarna qualità, versatilità e praticità come nessun’altra vettura. La EDITION 20 è il nostro modo di ringraziare tutti i clienti che hanno reso possibile questa storia di successo“.

Le dotazioni specifiche della EDITION 20

L’allestimento celebrativo si riconosce per una serie di finiture esclusive:

Esterni dinamici: pacchetto carrozzeria R-Line con listelli del paraurti anteriore in tinta.

pacchetto carrozzeria R-Line con listelli del paraurti anteriore in tinta. Dettagli in nero lucido: finiture dei finestrini, calotte degli specchietti retrovisori, scritte posteriori Tiguan e protezione della soglia di carico.

finiture dei finestrini, calotte degli specchietti retrovisori, scritte posteriori Tiguan e protezione della soglia di carico. Finiture dedicate: cristalli laterali posteriori oscurati, badge “EDITION 20" inciso al laser sul montante B e proiettore LED integrato nelle portiere che proietta il logo a terra.

cristalli laterali posteriori oscurati, badge “EDITION 20" inciso al laser sul montante B e proiettore LED integrato nelle portiere che proietta il logo a terra. Ruote: cerchi in lega da 19 pollici “Coventry" con finitura colorata di serie (disponibili anche da 20 pollici come optional).

cerchi in lega da 19 pollici “Coventry" con finitura colorata di serie (disponibili anche da 20 pollici come optional). Interni personalizzati: cuciture decorative rosse su plancia, pannelli porta, sedili e tappetini; battitacco illuminati con scritta EDITION 20; volante con inserti cromatici dedicati e logo dell’anniversario. I sedili anteriori e posteriori presentano inoltre un design rivisto con una nuova sezione centrale.

Per quanto riguarda i motori, la EDITION 20 può essere abbinata a tutte le propulsioni già disponibili per la Tiguan Life con potenze a partire da 110 kW (150 CV).