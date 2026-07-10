San Gottardo, corre a 172 km/h nel tunnel: fermato dopo 21 sorpassi vietati

Una follia in piena regola, in un Paese che sul rispetto dell’ordine e della precisione non ha mai fatto compromessi. La Svizzera si è risvegliata con un fatto di cronaca che ha lasciato tutti sbigottiti. Protagonista un giovane automobilista di 22 anni che si è dilettato in una guida molto più che spericolata nel tunnel del San Gottardo, a bordo di un veicolo con targa tedesca. La sequenza di infrazioni è sterminata: guida ben oltre il limite, 21 sorpassi vietati e – dulcis in fundo – positività al test antidroga.

La dinamica di una corsa fuori controllo

La condotta pericolosa del ragazzo è iniziata ancor prima di imboccare la galleria del San Gottardo. Nei pressi dell’imbocco nord dell’autostrada A2, il conducente ha effettuato almeno un sorpasso sulla destra, invadendo una zona vietata al traffico delimitata da strisce tratteggiate. Questo comportamento è stato solo il preludio a quanto accaduto all’interno del tunnel, dove la prudenza non è mai troppa. Ci ricordiamo bene – purtroppo – cosa comporta in un incidente in una galleria del genere.

Una volta entrato nel traforo, il 22enne ha ignorato bellamente i limiti e la segnaletica orizzontale. La polizia ha calcolato, tramite appositi strumenti di rilevazione, che il veicolo ha mantenuto una velocità media di ben 171,8 km/h dove il limite massimo sarebbe 80 km/h. A rendere il quadro ancora più grave è stato il numero di manovre azzardate compiute in uno spazio ristretto: il giovane ha effettuato complessivamente 21 sorpassi, superando gli altri veicoli nonostante la presenza della doppia linea continua che vieta categoricamente tali mosse.

L’arresto e lo stato di alterazione

La corsa senza senno è terminata in territorio ticinese, dove il 22enne è stato intercettato e bloccato dagli agenti della Polizia cantonale ticinese nei pressi della galleria del Monte Ceneri. Dopo il fermo, il conducente è stato preso in consegna dai colleghi della Polizia cantonale di Uri. Sottoposto a un test rapido, il giovane è risultato positivo al test antidroga, un fattore che ha ulteriormente aggravato la sua già critica posizione legale.

Conseguenze legali e sanzioni

Le autorità svizzere hanno risposto con la massima severità a questa condotta, classificata come guida spericolata per eccesso di velocità aggravato. Per il 22enne è scattato il ritiro immediato della patente di guida, accompagnato dal pagamento di una cauzione per la multa dell’importo di diverse migliaia di franchi. L’insensato driver è stato inoltre denunciato al Ministero pubblico del Canton Uri e dovrà rispondere di plurime e gravissime violazioni delle norme sulla circolazione stradale.