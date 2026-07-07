Monopattino sfreccia a 107 km/h, folle corsa alle porte di Milano

In Italia si registrano migliaia di incidenti a bordo dei monopattini elettrici, con un 78% dei sinistri causato da cadute singole per buche o distrazioni. A volte a provocare i disagi sono anche le modifiche tecniche che spingono questi mezzi a velocità supersoniche per viaggiare velocemente in strade anche non urbane. Le pattuglie, dopo le recenti modifiche del Codice della Strada, hanno cominciato a intensificare i controlli ed emettere multe.

Di recente sono state 34 le sanzioni a conducenti che circolavano nel milanese tenendo in mano uno smartphone, messaggiando allegramente senza prestare attenzione alla strada. Undici conducenti sono stati sanzionati per diverse infrazioni: 6 senza targa, 3 senza casco e 2 perché superavano la velocità massima consentita. Il caso più eclatante ha portato alla scoperta di un monopattino in grado di raggiungere i 107 km/h.

Un fulmine elettrico

Gli agenti hanno intercettato il monopattino che era stato pompato all’inverosimile per superare i 100 km/h quando la velocità massima consentita in Italia è 20 km/h, 5 km/h in meno rispetto alle bici elettriche. Molti monopattini in commercio vengono venduti con un limite impostato a 25 km/h, ma per circolare in regola in Italia è necessario che siano limitati elettronicamente a 20 km/h. Nelle aree pedonali, invece, il limite scende a 6 km/h. In molti ignorano le regole basilari e tutto va bene finché non avvengono delle tragedie. L’ultimo aggiornamento del CdS ha irrigidito le regole sui monopattini elettrici.

A Bresso gli agenti hanno anche beccato due veicoli segnalati per furto. Uno intestato a una società di noleggio, sul quale è stata identificata alla guida una cittadina peruviana del 1988 residente nell’hinterland milanese, pluripregiudicata per reati come furti e rapine e sottoposta a diverse misure di prevenzione personale (foglio di via) da diverse città dal sud al nord. La donna era in possesso di svariati cellulari rubati senza sim e della droga. Dopo la denuncia per ricettazione e il sequestro della refurtiva, la donna dovrebbe ricevere una pena esemplare.

Controlli a tappeto

Gli agenti hanno anche fermato tre cittadini colombiani, tutti fotosegnalati presso la questura di Milano. Sono stati scoperti furti, rapine e danneggiamenti aggravati. I soggetti sono rientrati nel territorio nazionale dopo l’espulsione, emessa a fine 2025.

In Italia non è richiesta alcuna patente di guida per condurre un monopattino elettrico. Possono utilizzarlo tutte le persone che hanno compiuto i 14 anni di età, ma è diventato obbligatorio munire il proprio mezzo di un contrassegno identificativo, tramite la piattaforma Il portale dell’Automobilista. Le operazioni di fermo vengono effettuate grazie all’uso degli scooter elettrici silenziati, ed è prevista a Bresso una pattuglia motociclisti per potenziare il controllo stradale e dei parchi.