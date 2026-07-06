Nessun’auto fa perdere più soldi, crollo del 73% del valore in quattro anni

Uno dei problemi dell’industria green dell’Automotive ruota intorno alla rapida svalutazione dei veicoli elettrici che, sino a pochi anni fa, costavano cifre proibitive per la fascia media. La Lucid Air Grand Touring 2022, proposta sul mercato a 154.000 dollari, quasi 135.000 euro, vale oggi 44.800 dollari (circa 40.000 euro) secondo gli specialisti di Kelley Blue Book, una società californiana che tratta di valutazione di veicoli e ricerca automobilistica.

L’ammiraglia di lusso americana è tra le berline elettriche di lusso più potente con una potenza di 819 cavalli, offrendo una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi e garantendo un’autonomia record stimata dall’EPA fino a 822 km. La vettura è equipaggiata da una batteria da ben 117 kWh che può aggiungere 322 km di autonomia in circa 16 minuti.

Svalutazione record

Un deprezzamento del 73,2% in quattro anni è scioccante e dovrebbe invitare tanti progressisti a una riflessione approfondita del mercato green. La Tesla Model S delle 2022 si è svalutata del 58,1%, l’Audi e-tron GT del 63,1%, mentre la Mercedes EQS addirittura del 65,8%. Sul car market a stelle e strisce si trovano pochi annunci di una Lucid Air 2022, ma sono un chiaro riferimento all’inaffidabilità assoluta dell’impiego di capitali per l’acquisizione di EV di lusso.

Il brand Lucid ha consegnato meno di 4.400 esemplari di Air nel 2022, per un totale di 7.180 unità prodotte. Il costruttore di Newark ha una storia recente, essendo stata fondata nel 2007 con il nome Atieva e inizialmente si concentrava sulla costruzione di batterie e propulsori elettrici per altri costruttori di veicoli. La Lucid ha progettato, sviluppato, prodotto e fornito anche i pacchi batteria per tutti i team di Formula E nella stagione 2018/19.

Pericolo concreto

Investire grosse somme per l’acquisto di una EV di un marchio giovane si può trasformare in un massacro per le proprie finanze. La storia di Lucid Motors è partita con le migliori speranze, con l’acquisizione di 500 dipendenti che avevano in precedenza lavorato presso altri major come Mazda e Tesla, tra cui Peter Rawlinson, ex vicepresidente della divisione tecnica del brand di Elon Musk, e Derek Jenkins, ex responsabile della progettazione di Mazda in Nord America.

La creazione di un veicolo a zero emissioni di estremo lusso non ha evitato un crollo netto delle vendite. Da un’altra analisi condotta sugli annunci del mercato dell’usato, sulla piattaforma Autotrader, è emerso un dato molto simile per la Lucid Air Grand Touring MY 2022: prezzi attorno ai 45.000 dollari (meno 40.000 euro), per una svalutazione effettiva del 70,8% in soli quattro anni.