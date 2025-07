Tesla Model S con 750.000 km, una nuova batteria per più autonomia: ma quanto costa?

Tesla Model S è sul mercato da molti anni e in circolazione ci sono ancora diversi esemplari delle prime versioni con vecchi pacchi batteria che oggi oggi hanno una decina d’anni e hanno alimentato i motori dell’auto per svariate decine di migliaia di km, anzi in alcuni casi anche per diverse centinaia di migliaia di km. Accumulatori che sono arrivati oramai a fine vita. Le prime generazioni delle Model S si possono trovare anche a prezzi interessanti però c’è il problema della batteria che potrebbe necessitare di una sostituzione. Ma quanto costerebbe “rimettere a nuovo” la berlina elettrica? Dagli Stati Uniti arriva una storia interessante che vede protagonista Alex di Out of Spec Renew e la sua Tesla Model S 70D del 2015.

NUOVA BATTERIA E PIÙ AUTONOMIA

L’auto aveva più di 750.000 km e la batteria era già stata sostituita a circa 400.000 km, ma sempre con un esemplare da 70 kWh. Fortunatamente, sui vecchi modelli, sulle auto prodotte prima del 2021, è possibile sostituire la batteria con un esemplare di maggiore capacità il che significa che la vettura alla fine potrà disporre di molta più autonomia di quando era uscita dalla fabbrica. Quindi, Alex ha preso un pacco batteria con una capacità di 100 kWh di una Model S più recente, incidentata, e ha deciso di montarlo sulla sua auto, in sostituzione dell’accumulatore esistente. Il risultato? Se prima era possibile percorrere circa 320 km con un pieno di energia, grazie alla nuova batteria la percorrenza è salita a circa 480 km (secondo il computer di bordo), una bella differenza. Inoltre, la nuova batteria ha pochi anni sulle spalle e quindi sulla carta ha ancora una lunga vita utile.

MA QUANTO COSTA?

Fino a qui, tutto molto interessante, con la nuova batteria di maggiore capacità è stato possibile rimettere quasi a nuovo la Model S, garantendo la possibilità di percorrere senza problemi ancora diverse decine di migliaia di km. Ma quanto costa un’operazione simile? Il nuovo accumulatore preso da una Model S incidentata è costato 8.500 dollari ma si tratta di una cifra comunque variabile in base a quello che si trova sul mercato in un dato momento. La spedizione è costata circa 1.000 dollari. C’è poi tutto il lavoro di montaggio che deve essere fatto da un personale esperto. In questo caso, però, Alex è il proprietario di un’officina di riparazioni per veicoli elettrici, quindi non ha dovuto pagare nulla in più, ma ha detto che il costo finale, manodopera inclusa dovrebbe aggirarsi attorno ai 12.000 dollari. Molto dipende, ovviamente, dal costo della batteria che viene reperita sul mercato e dell’eventuale valore di permuta di quella vecchia se ancora utilizzabile.

CONVIENE?

Come spesso accade, la risposta è dipende. Per Alex sicuramente. Comunque, investire un cifra simile per rimettere quasi a nuovo una Model S acquistata a poco, potrebbe essere una soluzione percorribile per dargli ancora una vita lunga e magari pure allungare di molto l’autonomia.