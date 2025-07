Desmo450 MX, la moto da cross di Ducati sbarca nelle concessionarie

Dopo il debutto di aprile, la nuova Desmo450 MX è arrivata presso i concessionari Ducati. Questa moto rappresenta un nuovo importante capitolo della storia della Casa di Borgo Panigale che entra nel mercato delle moto da cross. Le prime consegne sono già iniziate in Europa e presto partiranno anche negli Stati Uniti. Per i curiosi che vogliono scoprire qualcosa di più sulla nuova Desmo450 MX, Ducati ha realizzato un video, che proponiamo, in cui racconta l’assemblaggio delle moto: dal motore alla ciclistica, fino al primo avviamento, al completamento estetico, e ai controlli finali del reparto di Finitura e Delibera Estetica.

DALLE GARE ALLA STRADA

La nuova Desmo450 MX nasce dalla filosofia che da sempre segue Ducati: sperimentare sui campi di gara soluzioni e tecnologie da trasferire poi sulle sue moto di produzione. La moto nasce attorno al monocilindrico da 449,6 cc con distribuzione Desmodromica. I suoi numeri? La potenza massima del motore Desmo450 è di 63,5 CV a 9.400 giri, e la coppia massima erogata è di 53,5 Nm a 7.500 giri. L’intervento del limitatore è fissato a 11.900 giri. Ovviamente i tecnici hanno lavorato molto sulla curva di erogazione. Il risultato? Il 70% della coppia è disponibile già a 4.200 giri.



PREZZO

Ducati Desmo450 MX offre un. I tecnici sono riusciti a realizzare una struttura dal peso inferiore ai 9 kg, caratterizzata dal minor numero possibile di saldature, centrando così gli obiettivi desiderati di leggerezza, affidabilità e rigidezza. La moto, in configurazione pronta all’uso ma senza benzina, pesa. Desmo450 MX dispone poi di unae trattamento Kashima Coating sui foderi. L’ammortizzatore è completamente regolabile, l’escursione ruota è di 301 mm. Per i freni è stato scelto un impianto della: all’anteriore è presente una pinza flottante a due pistoncini, mentre al posteriore una pinza a singolo pistoncino. I dischi freno Galfer sono da 260 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore.Per la sua prima moto da cross, la Casa di Borgo Panigale ha messo a punto anche uno specifico pacchetto di elettrica che comprende, tra le altre cose, un vero e proprio sistema di controllo della trazione che a differenza dei sistemi attualmente disponibili nel segmento, calibra il taglio di potenza in funzione del reale slittamento della ruota posteriore. Iloffre quattro differenti livelli di intervento.

Quanto costa la nuova Ducati Desmo450 MX in Italia? I prezzi partono da 12.990 euro.