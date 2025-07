Anche le BYD possono essere aperte con lo smartphone: come funziona la chiave digitale

Le moderne auto sono sempre più sofisticate, veri computer su 4 ruote. Anche BYD punta a voler offrire servizi digitali sempre più evoluti ai suoi clienti e quindi ha deciso di proporre ai suoi clienti la possibilità di aprire le loro auto utilizzando semplicemente lo smartphone. Come funziona? Grazie al supporto alla connettività NFC (Near Field Communication), l’accesso alla vettura può avvenire senza la necessità di disporre della classica chiave fisica. Infatti, è sufficiente avvicinare uno smartphone o un dispositivo compatibile (come uno smartwatch) al sensore posto sullo specchietto laterale per aprire e chiudere l’auto. Anche la Casa cinese offre dunque la chiave digitale. Non è certamente una soluzione inedita ma dimostra che anche BYD punta a voler offrire ai propri clienti soluzioni di valore aggiunto.

LA CHIAVE DIGITALE

Dunque, basta uno smartphone per poter aprire e chiudere l’auto. Tutto si gestisceattraverso la quale sarà possibile creare una chiave elettronica da salvare all’interno del wallet del dispositivo mobile. La chiave digitale, tecnologia ad appannaggio comunque anche di tante altre vetture, può risultare utile magari nel caso si perda la chiave fisica o in caso la si dimentichi da qualche parte. Inoltre, sempre attraverso l’applicazione sarà poi possibileanche alcune funzionalità della vettura tra cui l’attivazione del climatizzatore, per raffreddare o riscaldare l’abitacolo prima di entrare a bordo. Tutte le funzionalità del veicolo poi possono essere migliorate grazie al supporto agli. Tramite questi update, possono arrivare miglioramenti di sistema o nuove integrazioni, oltre all’introduzione di nuove funzionalità.

Quindi, nel tempo la vettura sarà sempre aggiornata con affinamenti e nuove funzioni. Anche in questo caso non si tratta di una novità ma questa possibilità che sempre più case automobilistiche stanno adottando per le loro auto, permette di offrire ai clienti un servizio che permette di migliorare il funzionamento della loro vettura attraverso il sistema infotainment e senza doversi recare presso l’assistenza o in officina.