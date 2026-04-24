BYD Sealion 08: il SUV full size da 643 CV e 900 km di autonomia

La mobilità elettrica al Salone di Pechino 2026 ha le forme imponenti della nuova BYD Sealion 08. Presentata ufficialmente al pubblico cinese l’ultima creatura del colosso asiatico non è solo un SUV di grandi dimensioni, ma un vero e proprio manifesto tecnologico. Con una potenza brutale di 480 kW (ben 643 CV) e una promessa ambiziosa. Ovvero percorrere fino a 900 km con un solo pieno di energia. Questa Sealion 08 si prepara a debuttare sul mercato entro l’anno, con lo sguardo già rivolto ai palcoscenici globali.

L’estetica marina incontra il lusso

Appartenente alla prestigiosa serie “Ocean" del brand, la Sealion 08 sfoggia il linguaggio stilistico Marine Aesthetics. Le linee sono fluide, quasi a voler nascondere le dimensioni generose: parliamo di un’auto lunga 5,11 metri e larga quasi due. Per dare un termine di paragone agli amanti delle ammiraglie europee, è solo 9 centimetri più corta di una Mercedes-Benz GLS.

All’interno, lo spazio è il vero protagonista, con la possibilità di scegliere tra una configurazione a cinque o sei posti. Ma non è solo una questione di centimetri: la Sealion 08 eredita il meglio della tecnologia già vista sulla “sorella" Great Tang, offrendo chicche ingegneristiche come le sospensioni pneumatiche a doppia camera e l’asse posteriore sterzante, che promette un’agilità inaspettata per un mezzo di questa stazza.

Una ricarica record: dal 10% al 97% in un battito di ciglia

Il vero asso nella manica risiede però sotto la scocca. Grazie alla seconda generazione delle celebri batterie Blade, la Sealion 08 supporta la tecnologia “flash charging". I tempi d’attesa alla colonnina diventano un lontano ricordo. A detta di BYD l’auto è in grado di passare dal 10% al 97% di carica in appena nove minuti.

In termini di prestazioni, il sistema a trazione integrale a doppio motore garantisce una spinta costante, permettendo a questa “casa su ruote" di scattare da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi.

Sebbene BYD non abbia ancora ufficializzato la capacità esatta del serbatoio di energia, gli esperti di CarNewsChina ipotizzano l’utilizzo dello stesso pacco batterie LFP da 130,5 kWh già impiegato sulla Great Tang, il che giustificherebbe l’incredibile autonomia di 900 km (ciclo CLTC), definita dall’azienda come un primato assoluto per il settore.

Prezzi competitivi?

La Sealion 08 sarà disponibile a breve sul mercato cinese con un prezzo d’attacco stimato intorno ai 300.000 yuan (circa 43.950 dollari), posizionandosi in una fascia di mercato estremamente aggressiva per ciò che offre.