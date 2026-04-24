Formula E: Citroën svela la nuova monoposto Gen4

La terza generazione delle monoposto full electric ha deluso le aspettative e allontanato costruttori e appassionati di Motorsport. La Formula E ha funzionato alla grande con le vetture precedenti perché rappresentavano il giusto equilibrio su tracciati cittadini concepiti con lo scopo di creare battaglie accese tra i protagonisti, ma ora l’asticella si alzerà con la nuova generazione di monoposto che debutterà nella stagione 2026/27, aprendo un nuovo ciclo tecnico del campionato.

Un salto in avanti per attribuire alla categoria un peso diverso, anche fuori dalla pista. L’immagine della Formula E è decisamente cambiata con l’uscita di scena di importanti brand, come Mercedes. Stellantis in ogni caso continuerà a essere della partita, nonostante gli scarsi risultati avuti con Maserati, con Citroën Racing. Il team della Casa francese ha svelato la monoposto Gen4 con una livrea di test, in vista della Stagione 13.

Una nuova dimensione

Cosa portano in pista le prossime vetture? La Gen4 propone la trazione integrale e performance superiori. La nuova configurazione aerodinamica determinerà migliori prestazioni in qualifica e maggior efficienza in gara. In vista dell’E‑Prix di Madrid, Citroën ha confermato ufficialmente il proprio impegno nella nuova era, offrendo un primo assaggio della monoposto di nuova generazione del team in vista della stagione 2026/27 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Con la trazione integrale permanente tutte e quattro le ruote sono motrici per perfezionare la propulsione dell’energia. Il controllo di trazione avanzato limiterà lo slittamento delle ruote e ottimizzerà l’aderenza in tutte le fasi di guida. Le nuove vetture presenteranno due configurazioni aerodinamiche: un pacchetto ad alto carico aerodinamico per le qualifiche e una configurazione a basso carico per le condizioni di gara.

Velocità più elevate

Con una capacità più avanzata di gestione dell’energia la nuova gen promette uno spettacolo superiore. La piattaforma Gen3 sprigionava fino a 300 kW sull’asse posteriore in condizioni standard e fino a 350 kW con trazione integrale durante qualifiche e Attack Mode, mentre la Gen4 propone la trazione integrale permanente con 450 kW nelle normali condizioni di gara e fino a 600 kW in qualifica e Attack Mode. La capacità di frenata rigenerativa passa da circa 600 kW a 700 kW, migliorando l’efficienza e il recupero di energia.

Unendo una trazione migliorata e una più super flessibilità aerodinamica, la Gen4 è destinata a garantire gare più combattute e strategie più vivaci. La livrea riflette l’approccio distintivo di Citroën al design, sviluppato intorno al simbolo dei doppi chevron del brand.

Pierre Leclercq, Head of Design di Citroën, ha annunciato: “Con questa livrea, l’obiettivo era continuare a lavorare sul linguaggio grafico dei chevron. I due chevron centrali conferiscono ulteriore dinamismo alla vettura e, a partire da questo elemento, abbiamo sviluppato un gradiente parametrico che si estende su tutta la carrozzeria. Riprende quanto introdotto con la livrea 2025/26, creando un effetto visivo stratificato che si rivela progressivamente man mano che ci si avvicina all’auto. La livrea che presentiamo questa settimana è una livrea “camouflage”, concepita come fase di transizione prima dell’introduzione di un’identità più espressiva e dinamica, che integrerà i colori di Citroën e l’eredità francese della marca”.