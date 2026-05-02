Citroën Saxo VTS: 30 anni di un'icona accessibile

Nel 1996 Citroën rivoluziona il concetto di sportiva compatta con la Saxo VTS: leggera, potente e alla portata di molti. Trent’anni dopo, questo modello resta un simbolo di divertimento puro, capace di lasciare un’impronta indelebile sia su strada sia nel motorsport.

Era il 1996 quando Citroën presentò la Saxo VTS, una compatta destinata a cambiare per sempre il panorama delle piccole sportive europee. Non si trattava semplicemente di una city car resa più aggressiva: la VTS incarnava una filosofia precisa, quasi radicale per l’epoca — offrire emozioni di guida autentiche senza richiedere un budget da auto di lusso.

Con un motore 1.6 litri 16 valvole da 120 cavalli e un peso contenuto in appena 935 kg, la Saxo VTS diventava immediatamente una delle vetture con il miglior rapporto peso/potenza della sua categoria. Numeri che, tradotti su strada, significavano accelerazioni brillanti, una velocità massima di oltre 200 km/h e soprattutto una reattività capace di trasformare ogni curva in un’esperienza.

Dall’eredità della AX alla VTS

Per comprendere il successo della Saxo VTS bisogna guardare al passato. La sua anima sportiva affonda le radici nella Citroën AX, lanciata nel 1986 e già protagonista con le versioni Sport e GTi. La Saxo ne raccoglie il testimone, portando però il concetto a un livello superiore.

Dopo il debutto della Saxo VTR, fu la VTS a incarnare il vero spirito racing del modello. Sotto il cofano, il motore TU5J4 spingeva con decisione fino a regimi elevati, mentre il cambio a cinque marce con rapporti accorciati esaltava ulteriormente le prestazioni. Anche il design, pur rimanendo discreto, raccontava molto: passaruota allargati, paraurti più pronunciati e dettagli come lo scarico cromato e i cerchi in lega conferivano alla VTS un’identità precisa, senza mai risultare eccessiva.

Telaio: il segreto del successo

Se il motore rappresentava il cuore della Saxo VTS, il telaio ne era l’anima. Preciso, bilanciato, quasi “didattico”, permetteva anche ai meno esperti di avvicinarsi alla guida sportiva con sicurezza. L’avantreno garantiva inserimenti chirurgici, mentre il retrotreno – vivace e comunicativo – regalava quel pizzico di imprevedibilità capace di far innamorare gli appassionati. Era un’auto che non solo perdonava, ma insegnava. Su strade tortuose, la VTS riusciva a tenere testa a vetture ben più potenti, dimostrando che il piacere di guida non dipende solo dai cavalli, ma dall’equilibrio complessivo del progetto.

Il successo della Saxo VTS non si fermò alla strada. Fin dal suo debutto, la piccola Citroën trovò terreno fertile nel motorsport: rally, rallycross, gare su circuito e perfino competizioni su ghiaccio. Citroën costruì attorno a questo modello un vero ecosistema sportivo, con trofei monomarca come la Saxo Cup e il Saxo Challenge. Queste competizioni, accessibili ma altamente formative, permisero a molti giovani piloti di muovere i primi passi. Non a caso, nomi poi affermati nel panorama internazionale passarono proprio da qui. Tra tutti spicca quello di Sébastien Loeb, che nel 2001 conquistò il titolo Junior WRC al volante di una Saxo Super 1600, segnando l’inizio di una carriera leggendaria.

Un’icona senza tempo

Nel corso della sua carriera, la Saxo VTS seppe evolversi senza perdere la propria identità. Il restyling del 1999 introdusse fari più moderni, un cofano ridisegnato e una nuova calandra, mantenendo però intatto il carattere originale. Accanto alla versione da 120 cavalli, la gamma si ampliò con motorizzazioni più accessibili, permettendo a un pubblico ancora più ampio di avvicinarsi allo stile VTS. La produzione si concluse nel 2003 nello stabilimento di Aulnay-sous-Bois, lasciando spazio alla Citroën C2. Ma l’eredità della VTS era ormai ben consolidata.

A trent’anni dal debutto, la Saxo VTS è diventata un oggetto di culto. Gli esemplari ben conservati sono sempre più rari e ricercati, mentre molti continuano a correre nei rally regionali, testimoniando una longevità straordinaria. Il suo segreto? Aver reso la sportività accessibile senza compromessi. In un’epoca in cui le auto diventano sempre più complesse e pesanti, la Saxo VTS rappresenta un richiamo a una filosofia semplice e autentica: leggerezza, equilibrio e puro piacere di guida. Una piccola auto che, in fondo, non ha mai pensato in piccolo.