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Noleggio auto e furgoni: 5 motivi per scegliere Locauto a maggio 2026

Noleggio auto e furgoni: 5 motivi per scegliere Locauto a maggio 2026
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Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 1 mag 2026

Locauto rappresenta la soluzione giusta per noleggiare un’auto e/o un furgone nel corso del mese di maggio 2026. Ci sono diversi fattori che rendono le soluzioni proposte dall’azienda particolarmente convenienti, a partire dalla possibilità di ottenere un preventivo e prenotare il noleggio direttamente online, tramite il sito ufficiale di Locauto, velocizzando al massimo l’intera procedura. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Locauto

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Perché scegliere Locauto

Ci sono diversi motivi che rendono Locauto la soluzione giusta per il noleggio di una nuova auto o di un nuovo furgone. Per gli utenti che effettuano diversi noleggi durante l’anno, ad esempio, c’è il programma fedeltà (gratuito) MyLocauto Friends che offre fino al 20% di sconto sul costo del noleggio e fino al 30% di sconto sulle coperture assicurative. Il piano si articola in tre livelli e per raggiungere il livello massimo, ottenendo gli sconti maggiori, basta aver effettuato 6 noleggi nell’ultimo anno.

Da segnalare anche la promo dedicata a chi noleggia un furgone: optando per il pagamento online, infatti, è possibile ottenere il 10% di sconto. Su tutte le soluzioni di noleggio, inoltre, è possibile sfruttare il Deposito Cauzionale Zero che permette di noleggiare un veicolo senza blocchi sulla carta di credito (che resta necessaria).

Un altro bonus offerto da Locauto è la cancellazione gratuita: gli utenti MyLocauto Friends hanno la possibilità di cancellare una prenotazione senza penali fino a 48 ore prima del ritiro. Ad arricchire le offerte troviamo Locauto Young, con promo dedicate ai neopatentati alla ricerca di un veicolo da noleggiare, e Tollpass, il servizio, dal costo di 17,50 euro + IVA al giorno, che permette di usare la rete autostradale italiana senza preoccuparsi del pedaggio e in modo illimitato.

Per accedere a tutte le promo basta seguire il link qui di sotto.

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