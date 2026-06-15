Più km, meno euro: come ottimizzare la ricarica domestica con E.ON Luce Drive Smarty

Con un’auto elettrica è possibile ridurre i costi di utilizzo del proprio veicolo, a condizione di poter ricaricare la vettura con una spesa contenuta. Scegliendo la ricarica domestica e affidandosi all’offerta E.ON Luce Drive Smarty, proposta da E.ON, uno dei principali fornitori del mercato energetico italiano, raggiungere quest’obiettivo è possibile.

Quest’offerta, infatti, è pensata per venire incontro alle esigenze degli automobilisti che hanno scelto di muoversi in elettrico (eventualmente anche con un’ibrida plug-in da utilizzare quasi esclusivamente in modalità a zero emissioni).

Ricaricare l’auto con il prezzo all’ingrosso

L’offerta è basata su una tariffa variabile indicizzata al mercato, con tre fasce orarie distinte. Durante la sera e nei giorni festivi il costo dell’energia segue direttamente il prezzo all’ingrosso. In aggiunta, abilitando la ricarica smart, si può ricevere un incentivo fino a 10 euro al mese per i primi 12 mesi. Il bonus viene riconosciuto a fronte di almeno sei sessioni di ricarica mensili, ciascuna della durata minima di quattro ore, tramite la funzione Car Connect integrata nell’app E.ON, che permette di ottimizzare i cicli di ricarica del veicolo elettrico. L’adesione all’offerta è semplice e avviene online, attraverso il sito ufficiale E.ON, senza procedure complesse. Per tutti i dettagli basta premere sul link qui di sotto.

Le caratteristiche di E.ON Luce Drive Smarty

Con E.ON Luce Drive Smarty è possibile accedere a un’offerta luce a prezzo variabile, ideale per chi punta a minimizzare il costo della ricarica domestica dell’auto elettrica o dell’ibrida plug-in. L’offerta prevede una tariffazione a fasce con accesso al prezzo del PUN. Ecco i costi:

PUN + 0,0055 €/kWh in fascia F1 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, festivi esclusi)

in fascia (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, festivi esclusi) PUN + 0,0022 €/kWh in fascia F2 (7-8 e 19-23, dal lunedì al venerdì, e 7-23 il sabato, festivi esclusi)

in fascia (7-8 e 19-23, dal lunedì al venerdì, e 7-23 il sabato, festivi esclusi) PUN in fascia F3 (dalle 23 alle 7, dal lunedì al sabato, la domenica e nei giorni di festività nazionale)

In caso di contatore monorario E.ON applicherà i corrispettivi previsti dalla tariffa monoraria: 0,0016€/kWh

L’offerta prevede un corrispettivo fisso di 10 euro al mese ma anche uno sconto di 10 euro al mese per il primo anno, a condizione di effettuare almeno 6 ricariche mensili da un minimo di 4 ore, da gestire tramite la funzione Car Connect dell’App E.ON.

Vale la pena sottolineare che la funzione di ricarica smart permette di risparmiare fino al 25% rispetto alla gestione non ottimizzata della ricarica domestica. Infatti, il sistema permette di concentrare in automatico i consumi in F3. In sostanza, la combo auto EV + wallbox diventa un investimento piuttosto che un costo.

Per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.