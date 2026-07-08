L'errore più comune quando si compra un'auto usata

Il mercato delle auto usate in Italia è in fermento e continua a far registrare volumi elevati per quanto riguarda i trasferimenti di proprietà. Ogni 100 auto nuove immatricolate, infatti, vengono vendute 151 auto usate (dati bollettino Auto-Trend di maggio 2026).

Per gli automobilisti alla ricerca di un usato è sempre molto importante valutare, con attenzione, le caratteristiche della vettura che si desidera acquistare, in modo da trovare il modello giusto, considerando prezzo richiesto e condizioni del veicolo.

L’aspetto visivo può trarre in inganno e le parole del venditore possono far passare in secondo piano i possibili difetti, facendo cadere il potenziale acquirente in uno degli errori più comuni che si possono commettere quando si acquista un’auto usata.

Un controllo in più può fare la differenza nella scelta dell’usato giusto

Prima di comprare un’auto usata è necessario valutare con attenzione tutti gli aspetti in gioco, andando oltre l’aspetto estetico e i dati forniti dal venditore. Si tratta di un elemento da non sottovalutare e che può fare la differenza tra un vero affare e un acquisto sbagliato.

Il rischio di dover fare i conti con “vizi occulti” e difetti non facili da riconoscere è concreto. Per contrastare questo problema è necessario analizzare nel dettaglio la vettura. Prima ancora di andare a vedere l’auto di persona, ad esempio, è possibile effettuare una verifica del numero di telaio (VIN), ricorrendo a una piattaforma online come carVertical.

In questo modo, sarà possibile ottenere un report dettagliato e completo sul veicolo che si desidera acquistare. Un controllo di questo tipo consente di avere le idee più chiare su aspetti importanti come il chilometraggio reale e la presenza di incidenti gravi, che potrebbero aver causato degli effetti alla parte meccanica, nello storico del veicolo.

Per fare un buon affare, quando si compra un’auto usata, è, quindi, fondamentale non farsi prendere dall’entusiasmo e andare oltre il prezzo, valutando tutti gli aspetti in gioco ed effettuando le verifiche del caso per poter essere certi della qualità del modello.