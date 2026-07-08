Mercedes, Stellantis e VW chiedono all’UE nuovi aiuti per le tecnologie green

Una coalizione composta da colossi del settore automobilistico, tra cui Mercedes-Benz, Stellantis e Volkswagen, insieme a investitori e associazioni come Transport & Environment, ha inviato una lettera aperta a Bruxelles. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di chiedere all’Unione Europea di ridefinire gli aiuti di Stato per la produzione di tecnologie pulite, ritenuti fondamentali per raggiungere gli obiettivi di elettrificazione.

L’Industrial Accelerator Act

La richiesta si inserisce nel contesto dell’Industrial Accelerator Act (IAA) proposto dalla Commissione europea e dell’imminente lancio dell’Electrification Action Plan il prossimo 15 luglio. I promotori ritengono che questo sia il giusto per modificare il Clean Industrial Deal State Aid Framework (Cisaf), puntando a un modello di sostegno collegato all’effettiva produzione. Le aziende propongono infatti di assegnare incentivi basati sui volumi reali, come i kWh delle celle delle batterie, i chilogrammi di idrogeno rinnovabile o i Watt dei moduli solari.

Nuove regole per gli incentivi

Inoltre, i firmatari chiedono che questi aiuti siano temporanei e con massimali per singola azienda. Vengono richieste regole che garantiscano equità ed evitino di favorire solo gli Stati con maggiori capacità fiscali. I fondi dovrebbero essere riservati solo alle imprese che operano all’interno dell’UE e gestiti attraverso procedure di approvazione rapide e prevedibili.

La minaccia viene da fuori

Il documento sottolinea infine la necessità di un vero e proprio cambio di passo. Le precedenti normative europee erano state pensate per rispondere a una concorrenza prevalentemente interna all’Unione, ma oggi è fondamentale poter competere ad armi pari contro i grandi gruppi extra-europei, provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti.