Stellantis, all-in SUV: dalla Cina arriva la nuova Leapmotor B03X

La Leapmotor B03X, il nuovo SUV elettrico di dimensioni compatte presentato allo scorso Salone di Bruxelles, ha fatto il suo debutto sul mercato italiano con l’apertura degli ordini. L’auto a ruote alte è proposta con due tagli di batteria, garantendo sino a 554 km di autonomia massima dichiarata in ambito urbano.

La linea non è indimenticabile, ma l’auto a ruote alte propone prestazioni brillanti, fluidità di marcia e una super efficienza energetica, sia nelle tratte quotidiane in città che in avventurose gite fuori porta. La vettura cinese è elaborata sull’innovativa architettura Cell-to-Chassis CTC 2.0 Plus, che integra direttamente la batteria nella struttura del veicolo contribuendo a offrire performance, sicurezza ed efficienza.

La Leapmotor B03X vanta le seguenti dimensioni: 4.270 mm in lunghezza, 1.810 mm in larghezza e 1.635 mm in altezza, disponendo di un passo di 2.605 mm e offrendo un bagagliaio di 510 litri di capacità di carico che, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, salgono fino a 1.545 litri.

Due proposte green

La Leapmotor B03X verrà venduta alle nostre latitudini con una batteria da 39,8 kWh con autonomia fino a 292 km WLTP e 416 km in ciclo urbano; 53,0 kWh con autonomia fino a 382 km WLTP e 554 km, sempre in ciclo urbano. Entrambe le batterie supportano la ricarica rapida 2,5C, con potenze fino a 100 kW e 133 kW DC, garantendo la possibilità di passare dal 30% all’80% in soli 16 minuti e dal 10% all’80% in circa 21 minuti, parametri top per il segmento.

Due anche gli allestimenti: la versione base, battezzata Life, offre un equipaggiamento di serie con fari full LED, mancorrenti sul tetto, climatizzatore automatico, sistema d’infotainment con schermo centrale da 14,6 pollici che gira su sistema operativo Leap OS 4.0 Plus, con processore Qualcomm Snapdragon 8155, connettività smartphone con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Lo Smart Urban Crossover, come definito da Stellantis, vanta un pacchetto completo composto da 21 sistemi ADAS di Livello 2, supportati da 14 sensori e telecamere, progettati per offrire assistenza avanzata alla guida e contribuire a elevati standard di sicurezza attiva e passiva.

L’allestimento più ricco, chiamato Design, al di là della batteria da 53 kWh, presenta i cerchi in lega da 18 pollici, i sensori di parcheggio anteriori, la telecamera a 360 gradi e i sedili rivestiti in ecopelle con regolazione elettrica e funzione di riscaldamento. Una dotazione tecnologica con i fiocchi.

Abitacolo moderno

Gli interni sono luminosi e razionali con uno schermo digitale da 8,8 pollici e un display centrale touchscreen da 14,6 pollici per una abitabilità più che godibile nella vita di tutti i giorni. Per una esperienza digitale intuitiva e fluida c’è il nuovo Leap OS 4.0 Plus, sviluppato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8155 e completamente integrato con Apple CarPlay e Android Auto.

Il prezzo di partenza parte da 24.900 euro per la versione Life con batteria da 39,8 kWh, sale a 27.400 € per la versione Life con batteria da 53,0 kWh e tocca i 29.400 € per la versione Design con batteria da 53,0 kWh. Un prezzo in linea con tanti competitor ma sono previsti 2.000 € di sconto, ai quali si aggiungono ulteriori 2.000 € in caso di permuta o rottamazione. Chi farà sua la vettura nei prossimi giorni avrà un bonus aggiuntivo di 1.000 €, che consente di fa scendere il prezzo base a 19.900 € con la possibilità di un finanziamento da 129 euro al mese.