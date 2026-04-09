Leapmotor T03 Van, la piccola BEV diventa un veicolo commerciale

È un periodo particolarmente vivace per Leapmotor. Dopo la conferma dell’intesa per il nuovo SUV elettrico di Opel e l’accordo sui crediti di CO2, arriva l’annuncio dell’apertura degli ordini di un nuovo modello. Non proprio un modello nuovo in assoluto, ma un’inedita declinazione per uno dei modelli più di successo del marchio. Si tratta della Leapmotor T03, seconda auto elettrica più venduta in Italia nel 2025 con 6.242 unità immatricolate, che si presenta con una nuova variante dedicata ai professionisti. Parliamo della T03 Van, la versione N1 100% elettrica pensata per la mobilità urbana professionale, con un prezzo di listino di 14.590 euro (IVA e messa su strada escluse).

Caratteristiche per i professionisti

La versione Van della T03 deriva direttamente dalla city car a 5 posti e ne mantiene integralmente la dotazione tecnica e i contenuti. Le differenze rispetto alla versione standard riguardano l’assenza dei sedili posteriori (sostituiti da un vano di carico da 657 litri), del tetto panoramico e l’adozione di cerchi in acciaio nero da 15”. Il powertrain rimane lo stesso con il motore da 95 CV con autonomia dichiarata fino a 256 km nel ciclo WLTP, ricarica in AC fino a 6,6 kW e in DC fino a 48 kW.

Il vano di carico è stato studiato per agevolare le operazioni di carico e scarico in contesto urbano, rendendolo adatto ad artigiani e professionisti e coloro che si occupano di consegne e assistenza tecnica. La dotazione ADAS di serie (che sulla T03 standard comprende sistemi di livello 2 con telecamere, radar millimetrici e ultrasonici) rimane invariata, così come la connettività e il comfort.

Finalizzata a Mirafiori

Interessante il processo produttivo. La T03 Van, infatti, viene assemblato in Cina in configurazione “incomplete”. Significa che è privo di sedili posteriori e cinture di sicurezza e viene successivamente trasferito presso lo stabilimento di Mirafiori per la finalizzazione con la parete divisoria e i rivestimenti del vano di carico, secondo gli standard di omologazione N1.