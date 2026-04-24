Leapmotor B05 è ordinabile in Italia con prezzi da 22.900 euro

Dopo il debutto in Cina alla fine dello scorso anno e la presentazione europea al Salone di Monaco, la Leapmotor B05 è ora ufficialmente ordinabile in Italia. Leapmotor Italia ha aperto gli ordini prevedendo un’offerta di lancio che porta il listino da 26.900 euro a 22.900 euro. Le consegne della hatchback elettrica di segmento C che si confronterà con la Volkswagen ID.3 e la MG4, sono previste per l’estate.

Allestimenti

La gamma si articola in due allestimenti (Life e Design) e tre configurazioni. C’è la Leapmotor B05 Life con batteria da 56,2 kWh che ha un prezzo di partenza di 26.900 euro e offre un’autonomia WLTP di 401 km. La versione Life con batteria da 67,1 kWh costa 29.400 euro e arriva a garantire 482 km di autonomia. La versione Design, disponibile solo con la batteria da 67,1 kWh, parte da 30.900 euro e aggiunge materiali interni più raffinati e un sistema audio potenziato. Tutte le versioni montano un motore da 218 CV a trazione posteriore con architettura Cell-to-Chassis, che integra la batteria nella struttura del veicolo. La ricarica rapida DC arriva fino a 174 kW, con il passaggio dal 30 all’80% in circa 17 minuti.

Il prezzo lancio

Con l’offerta di lancio, il prezzo della versione Life con batteria da 56,2 kWh scende da 26.900 a 22.900 euro in caso di permuta o rottamazione di qualsiasi usato.

Tra i contenuti di serie spiccano il display centrale touchscreen da 14,6” con risoluzione 2.5K, il quadro strumenti da 8,8”, i sedili anteriori riscaldati in eco-pelle, il tetto panoramico con tendina elettrica e 21 sistemi ADAS con assistenza di Livello 2. Il bagagliaio arriva a 1.400 litri con i sedili abbattuti.

Vale la pena ricordare che è attesa anche una versione Ultra della Leapmotor B05. Sarà una variante più sportiva, con powertrain più potente e assetto rivisto, il cui debutto è previsto nel corso dell’anno.