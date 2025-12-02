Nuova Leapmotor B05 è in vendita in Cina: attesa per il debutto europeo

Leapmotor continua a crescere e abbiamo visto che grazie agli incentivi, nel nostro Paese il mese di novembre è stato da record. A dare un’ulteriore spinta alla vendite della casa automobilistica cinese considerata oramai un marchio di Stellantis, arriverà la nuova Leapmotor B05 che in Cina è stata adesso ufficialmente messa in vendita. Ricordiamo che in Cina, questo modello in realtà si chiama Lafa 5 ma in Europa si chiamerà B05.

QUANTO COSTA?

La nuova compatta elettrica di Leapmotor è proposta in 5 livelli di allestimento: 515 Plus, 515 Pro, 515 Max, 605 Pro e 605 Max. I numeri 515 e 605 sono un riferimento all’autonomia secondo il ciclo CLTC dato che questo modello sarà proposto con batterie differenti. Nello specifico, la versione 515 Plus può contare su di un motore da 132 kW abbinato ad una batteria LFP da 56,2 kWh. Gli allestimenti 515 Pro e Max propongono invece un motore da 160 kW, sempre con l’accumulatore da 56,2 kWh. Le versioni top di gamma 605 Pro e 605 Max offrono invece il motore da 160 kW con batteria, sempre LFP, da 67.1 kWh. Il modello al vertice della gamma propone anche una più ricca dotazione di serie che include anche il sensore LiDAR sul tetto che permette di disporre di avanzati sistemi di assistenza alla guida.

I prezzi della nuova Leapmotor B05/Lafa 5 in Cina? Si parte da 97.800 yuan e si può arrivare a 121.800 yuan che al cambio sono 11.900 euro – 14.800 euro.

LE ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Lepamotor B05 misura 4.430 mm lunghezza x 1.880 larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. L’abitacolo presenta uno stile minimalista. Dietro al volante c’è un pannello per la strumentazione digitale da 8,8 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente un ampio schermo da 14,6 pollici per il sistema infotainment dotato della piattaforma Leapmotor OS 4.0 Plus. Il tutto è alimentato dal chip Qualcomm 8295P. Non manca nemmeno un tetto panoramico in vetro che permette di esaltare lo spazio all’interno dell’abitacolo.

ARRIVA ANCHE IN EUROPA

Nel 2026 la nuova Leapmotor B05 arriverà anche in Europa. Viste le caratteristiche, questo modello ha le carte in regola per fare bene. Ovviamente bisognerà attendere le specifiche per il nostro mercato e i prezzi per avere un’idea più chiara del posizionamento ma appare evidente che la casa automobilistica abbia tutta l’intenzione di continuare ad ampliare la sua quota di mercato nel Vecchio Continente grazie ad una gamma sempre più amplia ed interessante.