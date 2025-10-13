Nuova Leapmotor B05 si scopre un po' di più: svelati gli interni

In Europa la vedremo il prossimo anno ma intanto sono arrivate nuove informazioni sulla Leapmotor B05 che in Cina è nota come Lafa 5. La casa automobilistica ha infatti mostrato le foto ufficiali degli interni che avevamo intravisto in passato grazie ad alcune foto spia. Finalmente, dunque, scopriamo qualche altro dettaglio su questa compatta elettrica su cui Leapmotor punta molto per avere successo non solo in Cina ma pure in Europa.

LEAPMOTOR B05: GLI INTERNI

Come prevedibile, l’abitacolo presenta uno stile minimalista. Non manca nemmeno un tetto panoramico in vetro che dovrebbe consentire di esaltare la sensazione di spazio. I sedili anteriori sono completamente reclinabili, mentre al centro della plancia troviamo un ampio display per l’infotainment. Dietro al volante c’è invece un pannello per la strumentazione digitale. La plancia e i pannelli delle portiere sono realizzati per conferire un tono uniforme a tutto l’abitacolo. Sul tunnel centrale sono presenti portabicchieri, vani portaoggetti ed il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova Leapmotor B05 si svela un po’ di più e finalmente abbiamo maggiori dettagli sull’abitacolo. Presto arriveranno nuove informazioni visto che questo modello debutterà in Cina nel corso di questo mese di ottobre. La sua messa in vendita è prevista per il Salone dell’Auto di Guangzhou a novembre. In Europa, come accennato all’inizio, nel corso del 2026. Sempre per il prossimo anno è attesa al debutto anche una variante ad alte prestazioni denominata Ultra. Prima in Cina e poi in altri mercati.

Cosa sappiamo fino ad ora sulla nuova Leapmotor B05? Questo modello misura 4.430 mm lunghezza x 1.880 larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. I cerchi in lega sono da 19 pollici. Per quanto riguarda il powertrain, almeno il modello cinese (le specifiche per l’Europa dovrebbero essere molto simili) sarà equipaggiato con un’unità da 160 kW (218 CV) in grado di consentire una velocità massima di 170 km/h. Il tutto darà alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) la cui capacità non è ancora stata comunicata. Tuttavia, pare che ci saranno due opzioni che permetteranno un’autonomia, secondo il ciclo CLTC, di 515 e 605 km. Non rimane che attendere la presentazione ufficiale per scoprire la completa scheda tecnica di questo modello.