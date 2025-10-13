Alfa Romeo Tonale, tutto pronto per l'arrivo del restyling: ultime foto spia dei test

Manca davvero molto poco al debutto della nuova Alfa Romeo Tonale 2026. Il SUV ha bisogno di un restyling per poter continuare a competere sul mercato. Aggiornamento che sta arrivando e dovrebbe consentire di dare una rinfrescata al look della Tonale oltre ad introdurre alcune novità per gli interni. La presentazione della nuova Tonale è prevista a breve ma intanto continuano i test su strada. Sono arrivate infatti nuove foto spia del SUV grazie al solito Walter Vayr (Gabetz Spy Unit). La vettura ovviamente continua ad essere camuffata con pellicole e teli per nascondere le novità di design che si concentreranno principalmente davanti.

TUTTO PRONTO PER IL DEBUTTO: COSA SAPPIAMO?

Il frontale è stato ridisegnato per contribuire a dare alla nuova Tonale 2026 un look più sportiveggiante. Da quello che possiamo notare, il paraurti è stato rivisto con nuove prese d’aria più elaborate. Inoltre, con il restyling la targa sarà spostata al centro, mentre oggi come sappiamo si trova a lato del paraurti. Modifica dipesa essenzialmente per rispettare nuove normative europee. Anche la griglia e lo scudetto sembrano essere stati modificati. Complessivamente si dovrebbero notare richiami al nuovo stile di design che abbiamo visto sulla Junior. Meno evidenti le differenze al posteriore ma oltre ad alcuni ritocchi al paraurti dovrebbe arrivare una nuova grafica per i gruppi ottici. Possiamo poi attenderci con il facelift nuove colorazioni e cerchi in lega dal nuovo disegno.

Sugli interni non abbiamo ancora visto nulla di particolare. Ne sapremo ovviamente di più con il debutto della nuova Tonale restyling. Tuttavia, possiamo immaginaci nuovi rivestimenti per migliorare la qualità percepita, alcuni ritocchi alla console ed un upgrade della tecnologia. Per quanto riguarda, invece, i motori, pare che non dovrebbero esserci particolari novità. Alfa Romeo Tonale oggi propone motorizzazioni mild hybrid diesel e benzina, oltre che una versione ibrida Plug-in. Le attuali unità dovrebbero rimanere. Forse, per la versione PHEV potrebbe arrivare una batteria di maggiore capacità ma per il momento non ci sono informazioni precise.

Dunque, la nuova Alfa Romeo Tonale sta arrivando. Il restyling sarà fondamentale per il futuro di questo modello. Non rimane che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tuti i dettagli di questo aggiornamento.