Viaggio a Londra ad ottobre? Il noleggio auto parte da 15 euro al giorno

Sfruttando il broker per il noleggio auto Auto Europe: le tariffe sono valide per noleggi di almeno una settimana.

Federico Pisanu
Pubblicato il 12 ott 2025

Per gli utenti che stanno pianificando un viaggio a Londra ad ottobre, con la volontà di scoprire anche i dintorni più caratteristici, segnaliamo che è possibile effettuare il noleggio auto a partire da 15 euro al giorno con Auto Europe.

Attualmente Auto Europe è uno dei principali punti di riferimento per il noleggio auto low cost, garantisce ottimi prezzi ovunque, una solida partnership con le migliori compagnie di autonoleggio e oltre 28.000 sedi di ritiro a livello globale.

Noleggia un’auto con Auto Europe

Un viaggio a Londra nel mese di ottobre è sempre una buona idea

L’autunno a Londra, per chi lo vive almeno una volta nella propria vita, sa regalare emozioni uniche. Le persone che scelgono di restare in citta, ad esempio, hanno l’opportunità di ammirare gli straordinari colori dei parchi londinesi, su tutti Richmond Park. Un altro parco molto gettonato a ottobre è quello dei Kew Gardens, uno spettacolare giardino botanico che si sviluppa nella zona ovest della capitale.

Allo stesso modo però meritano anche i dintorni di Londra. Per chi infatti ha già visitato la City, troverà nell’autunno un momento particolarmente felice per scoprire altri luoghi altrettanto affascinanti. A circa un’ora e trenta minuti di macchina sorge ad esempio Oxford, celebre in tutto il mondo tanto per la prestigiosa università quanto per come location per i film di Harry Potter.

Oxford può essere una tappa intermedia per raggiungere gli idilliaci villaggi delle Cotswolds, area collinare di rara bellezza che ospita al suo interno alcune località di grande interesse. Pernottando per due o tre notti nella cittadina di Stow-on-the-Wold, si possono visitare tutti i paesini di questo territorio fiabesco, tra cui anche Bourton-on-the-Water, ribattezzata come la Venezia delle Cotswolds, lo spettacolare villaggio di Bibury e Castle Combe, uno dei paesi più belli d’Inghilterra.

Ricordiamo che le tariffe di Auto Europe citate qui sopra sono valide per noleggi di almeno sette giorni. Per avere una panoramica più dettagliata, al link che segue è disponibile un form che consente di effettuare una ricerca per il noleggio auto indicando i giorni esatti e la preferenza per l’auto.

Noleggia un’auto con Auto Europe

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
