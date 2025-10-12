Viaggio a Londra ad ottobre? Il noleggio auto parte da 15 euro al giorno

Per gli utenti che stanno pianificando un viaggio a Londra ad ottobre, con la volontà di scoprire anche i dintorni più caratteristici, segnaliamo che è possibile effettuare il noleggio auto a partire da 15 euro al giorno con Auto Europe.

Un viaggio a Londra nel mese di ottobre è sempre una buona idea

L’autunno a Londra, per chi lo vive almeno una volta nella propria vita, sa regalare emozioni uniche. Le persone che scelgono di restare in citta, ad esempio, hanno l’opportunità di ammirare gli straordinari colori dei parchi londinesi, su tutti Richmond Park. Un altro parco molto gettonato a ottobre è quello dei Kew Gardens, uno spettacolare giardino botanico che si sviluppa nella zona ovest della capitale.

Allo stesso modo però meritano anche i dintorni di Londra. Per chi infatti ha già visitato la City, troverà nell’autunno un momento particolarmente felice per scoprire altri luoghi altrettanto affascinanti. A circa un’ora e trenta minuti di macchina sorge ad esempio Oxford, celebre in tutto il mondo tanto per la prestigiosa università quanto per come location per i film di Harry Potter.

Oxford può essere una tappa intermedia per raggiungere gli idilliaci villaggi delle Cotswolds, area collinare di rara bellezza che ospita al suo interno alcune località di grande interesse. Pernottando per due o tre notti nella cittadina di Stow-on-the-Wold, si possono visitare tutti i paesini di questo territorio fiabesco, tra cui anche Bourton-on-the-Water, ribattezzata come la Venezia delle Cotswolds, lo spettacolare villaggio di Bibury e Castle Combe, uno dei paesi più belli d’Inghilterra.

