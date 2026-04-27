Zeekr 9X, Mansory trasforma il maxi-SUV cinese in una Rolls-Royce

Lo Zeekr 9X è stata svelata allo scorso Auto Shanghai 2025 ed è basata sull’architettura modulare SEA-S (Haohan-S). Può contare sulla tecnologia elettronica ZEEA 3.0 e sul sistema SEA Hybrid (Haohan Hybrid) che garantisce una super capacità della batteria e una ricarica rapida. Il primo veicolo ibrido plug-in del marchio cinese domina la strada con una lunghezza di 5,24 metri ed è disponibile con una configurazione a tre file 2+2+2 a sei posti.

Vanta sospensioni pneumatiche a doppia camera, controllo continuo dello smorzamento a doppia valvola e un sistema di barra antirollio attiva a 48 V. Le sospensioni pneumatiche permettono il sollevamento di 30 mm in 7 secondi. In occasione della kermesse di Pechino 2026 il preparatore bavarese Mansory ha svelato una variante extra lusso, lasciando a bocca aperta i presenti.

La Cullinan cinese

La trasformazione del mastodontico SUV cinese è stata impressionante. L’aspetto più curato dai tecnici di Mansory è il retrotreno con una nuova configurazione “suicide doors”, cioè porte incernierate posteriormente. Un chiaro richiamo, dunque, alla Rolls-Royce Cullinan. Mansory la definisce la “New Access of Luxury”, con tutti i punti di fissaggio che sono stati spostati dal montante B al montante C, richiedendo una completa riprogettazione della posizione delle maniglie e del sistema di apertura.

Il SUV dalle grandi dimensioni è risultato più accattivante, conservando i sistemi di sicurezza originali. Il nuovo pacchetto in carbonio rende l’auto più estrema e leggera per usare un eufemismo. La zona frontale presenta un nuovo splitter con luci diurne integrate e il logo Mansory in bella mostra. Spiccano inediti passaruota con prese d’aria integrate, minigonne maggiorate, un voluminoso spoiler sul tetto e un paraurti posteriore con una terza luce in posizione centrale.

Scatto fulmineo

A dispetto di un peso massimo, grazie a 1.381 CV e 1.410 Nm di coppia, il propulsore ibrido offre accelerazioni da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi. La top speed è limitata elettronicamente a 240 km/h. La versione di Mansory monta un impianto di scarico con valvole e due terminali doppi, integrati a filo nel paraurti posteriore in carbonio.

Per la prima volta sulla Zeekr 9X by Mansory trovano collocazione cerchi forgiati alleggeriti FT.19 nella misura 10×24 pollici. La soluzione è nata per affrontare senza patemi diverse superfici con pneumatici 295/30 R20. L’abitacolo della “First Edition” è un salotto con sedili ventilati in pelle bianca e loghi illuminati. Spicca un volante sportivo, pedali in carbonio e una consolle centrale interamente realizzata in carbonio. Per il comfort dei passeggeri posteriori è previsto anche un frigorifero integrato. Oltre a somigliare a una Cullinan, la Zeekr 9X all’interno sembra quasi diventata una Papamobile.