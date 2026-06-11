Lynk & Co 02, il SUV si aggiorna seguendo le indicazioni dei clienti

Lynk & Co ha presentato il Model Year 2027 Lynk & Co 02, un aggiornamento che cerca di migliorare l’esperienza di bordo, grazie ai suggerimenti espressi quotidianamente dai proprietari. Questa operazione di aggiornamento non cambia radicalmente la vettura ma la evolve in alcune parti chiave, conservando inalterati prestazioni e design che hanno decretato il suo espandersi all’interno dei confini europei.

Eleganza in nero e dettagli grintosi

La novità estetica del MY27 è l’introduzione della variante di colore “Onyx Black”, una tonalità elegante, in grado di accentuare i dettagli estetici del SUV e rafforzarne la presenza su strada. All’interno, l’abitacolo riceve aggiornamenti mirati a migliorare la qualità percepita.

Si parte dalle finiture in microfibra, ora presenti su cruscotto e pannelli porta, che contribuiscono a un ambiente più accogliente e raffinato, per passare da una console centrale che è stata completamente ridisegnata per offrire più spazio di stoccaggio per gli oggetti, garantendo soluzioni più pratiche per la vita di tutti i giorni. Infine, immancabili le cinture di sicurezza gialle, un dettaglio distintivo che rimane un punto fermo.

Dotazioni e digital experience

Il fulcro dell’aggiornamento MY27 risiede nel potenziamento del comparto tecnologico. Lynk & Co ha lavorato sulla reattività del sistema, offrendo un avvio quasi immediato non appena si entra nel veicolo. Le nuove configurazioni personalizzate consentono inoltre al conducente di impostare le proprie preferenze fin dal primo utilizzo, rendendo l’interazione più fluida.

Le dotazioni si arricchiscono di funzionalità inedite pensate per l’intrattenimento e l’interazione, come:

Game Link: consente di trasformare il display centrale in una console da gaming quando l’auto è parcheggiata;

consente di trasformare il display centrale in una console da gaming quando l’auto è parcheggiata; “Hey Honk”: un sistema originale che permette di interagire con l’esterno tramite gli speaker della vettura, utilizzando suoni personalizzati come “Applausi”, “Scusami” o “Bye Bye”;

un sistema originale che permette di interagire con l’esterno tramite gli speaker della vettura, utilizzando suoni personalizzati come comandi frequenti: come il riscaldamento del volante, sono stati resi più immediati e accessibili.

Il motore non si tocca

La Lynk & Co 02 MY27 si conferma come un modello completamente elettrico, pilastro della strategia di mobilità sostenibile del brand. Il nuovo aggiornamento non va a modificare il gruppo propulsore che mantiene le prestazioni della 02 vista finora, per garantire un’esperienza di guida fluida e reattiva. Quindi, abbiamo un motore alla spina da 272 CV e 343 Nm di coppia. Il tutto alimentato da una batteria da 66 kWh che offre un’autonomia di 435 – 445 km secondo il ciclo WLTP.

Listino prezzi

La Lynk & Co 02 MY27 è già disponibile presso la rete di retailer del brand. Il prezzo dovrebbe essere quello di sempre: a partire da a 35.495 euro per l’allestimento Core e fino a 39.495 euro per il Core.