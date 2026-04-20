Lynk & Co GT, c'è il teaser di una sportiva per il Salone di Pechino

Fino ad oggi la Lynk & Co che conosciamo ha giocato una partita piuttosto prudente. Costruendo il proprio successo su SUV e berline concrete e piuttosto rassicuranti. Ma ora pare che il vento stia cambiando. Il brand del gruppo Geely sembra infatti pronto a mostrare un suo lato più graffiante. Da quel che si apprende, il prossimo 24 aprile, al Salone dell’Auto di Pechino 2026, debutterà infatti una GT a due porte che promette decisamente qualcosa di nuovo.

C’è un teaser

A corroborare questo rumor c’è un’unica immagine teaser rilasciata. Un’immagine che di per se dice poco. Gioca con le ombre, ma lascia intravedere linee che trasudano potenza. Si nota un lungo cofano (tipico delle sportive a motore anteriore) e un posteriore muscoloso che richiama le proporzioni della leggendaria Jaguar F-Type. La linea del tetto che scivola verso i fari LED a tutta larghezza suggerisce un’auto già molto vicina alla produzione di serie. Il motore? La tecnologia Geely potrebbe permettere di scegliere tra un 100% elettrico o un’anima ibrida plug-in, con l’ambizione di sfidare modelli già rodati come la Porsche 911 o la nuova MG Cyberster.

La rivoluzione in Europa: Volvo prende le redini

E attenzione. Mentre in Cina si sogna con le alte prestazioni, in Europa Lynk & Co si prepara a una vera e propria metamorfosi strutturale. Il marchio sta abbandonando l’abito del “servizio in abbonamento" (quel modello simile a Netflix che lo ha fatto conoscere per intenderci) per tornare a una dimensione più solida e vicina ai clienti tradizionali.

Grazie a un nuovo accordo strategico, sarà infatti Volvo Cars a gestire le operazioni commerciali e il marchio nel Vecchio Continente. Cosa cambia per l’Europa? Beh… molto. Volvo diventerà l’importatore esclusivo, mettendo a disposizione la propria capillare rete di concessionarie e officine. Per chi acquista una Lynk & Co, questo significa meno incertezze e un supporto post-vendita garantito dai professionisti svedesi. È la fine di un’era sperimentale e l’inizio di una fase più matura, dove la grinta delle corse (ereditata dai successi nel campionato TCR) si sposa con la solidità di una rete vendita storica.