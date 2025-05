Lynk & Co 02, interni e bagagliaio del SUV elettrico cinese

Lynk & Co 02 è una delle ultime novità che la casa automobilistica cinese del Gruppo Geely ha portato in Europa. Si caratterizza per uno stile fresco e moderno per strizzare l’occhio ad un pubblico più giovane. Il SUV elettrico poggia sulla medesima base della Volvo EX30 che conosciamo e abbiamo avuto modo di provare in passato. Anche i powertrain sono i medesimi. Questo modello è stato progettato nello studio di design internazionale di Lynk & Co a Göteborg e per il suo sviluppo la casa automobilistica ha collaborato con i clienti del SUV ibrido plug-in 01. Anche l’abitacolo riflette lo stile “giovanile” degli esterni e lo fa proponendo anche tanta tecnologia oltre a soluzioni curiose come la telecamera integrata nello specchietto retrovisore che oltre a poter essere utilizzata come dashcam può essere sfruttata per condividere momenti di viaggio. Infatti, è possibile scattare una sorta di selfie da poter poi inviare. Vediamo quindi più nei dettagli le caratteristiche dell’abitacolo e quanto spazio c’è per i bagagli.

LINK & CO 02: LA PLANCIA

Lynk & Co 02 offre uno stile minimalista come va di moda oggi, con comandi fisici ridotti davvero all’essenziale. Per i rivestimenti, la casa automobilistica ha scelto materiali riciclati. In particolare, per l’allestimento base abbiamo tessuti in PET, mentre per quello top di gamma ci sono anche rivestimenti in similpelle. Sull’allestimento More, quello più ricco, troviamo i sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldabili, con memoria e il volante riscaldato. Inoltre, è presente un impianto audio con 14 altoparlanti firmato Harman Kardon. Sempre sull’allestimento più ricco troviamo anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone (fino a 2).

Gli interni sono curati e non manca certamente la tecnologia come già anticipato. Dietro al volante è presente lo schermo da 10,2 pollici della strumentazione digitale con grafica personalizzabile che permette di visualizzare tutte le principali informazioni del SUV elettrico. Centralmente sulla plancia è stato invece collocato un ampio display touch da 15,4 pollici del sistema infotainment da cui si gestiscono tutte le funzionalità della Lynk & Co 02, compresa la climatizzazione. Il tutto è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon e non manca nemmeno il supporto alla connettività 5G. La fotocamera per i selfie menzionata in precedenza è presente solo nell’allestimento più ricco.

Il SUV elettrico propone anche un sistema di riconoscimento facciale. In questo modo, riconoscendo il conducente, la Lynk & Co 02 va a configurare automaticamente alcune impostazioni di guida se precedentemente salvate e abbinate ad un profilo. L’ampio tetto panoramico permette invece di andare ad esaltare la sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo.

LINK & CO 02: BAGAGLIAIO

Lo spazio per i bagagli? Lynk & Co 02 offre 440 litri che possono salire a 1.400 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Inoltre, davanti è presente un piccolo frunk da appena 15 litri, buono per alloggiare il cavo di ricarica.

LINK & CO 02: SPECIFICHE TECNICHE

Ricordiamo brevemente le principali specifiche del SUV elettrico. Lynk & Co 02 presenta una lunghezza di 4.460 mm, una larghezza di 1.845 mm e un’altezza di 1.573 mm. Il passo è di 2.755 mm. Il SUV può contare su di un powertrain composto da un singolo motore elettrico in grado di erogare 200 kW (272 CV) e 343 Nm di coppia. Il tutto alimentato da una batteria con una capacità di 66 kWh. L’autonomia è di 435 – 445 km secondo il ciclo WLTP. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi.

LINK & CO 02: PREZZO

Quanto costa il SUV elettrico in Italia? I prezzi partono da 35.495 euro ma si può arrivare a sfiorare i 40 mila euro per l’allestimento più ricco.