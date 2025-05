Patente di guida a punti: come funziona? Ecco quanti se ne perdono per ogni infrazione

La patente a punti è entrata in vigore in Italia il primo luglio del 2003 con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti. Come sappiamo bene, ogni conducente ha a disposizione 20 punti che si riducono in caso di alcune specifiche violazioni del Codice della Strada. Possono comunque anche aumentare se non si commettono per un certo periodo infrazioni al Codice della Strada. Ma quali sono le violazioni che possono portare alla perdita dei punti? E soprattutto, queste violazioni singolarmente quanti punti possono farci perdere? Prima di scoprilo, vediamo in maniera sintetica come funziona il sistema della patente a punti in Italia.

COME SI PERDONO I PUNTI DELLA PATENTE

La quantità dei punti persi varia ovviamente a seconda del tipo di infrazione commessa. A seconda della gravità è possibile perdere da 1 a 10 punti. Tuttavia, in caso di violazioni multiple al Codice della Strada è possibile arrivare a perdere fino a 15 punti. Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Attenzione, per i neopatentati (per i primi 3 anni) la perdita di punti per ogni infrazione è raddoppiata.

Dal 13 agosto 2010, se viene commessa un’infrazione da almeno 5 punti, cui seguano, nell’arco di successivi 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti ciascuna, è prevista la revisione della patente di guida. Alla perdita totale del punteggio non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione. La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare. Se però gli esami non vengono sostenuti o non vengono superati la patente è sospesa a tempo indeterminato. Dopo aver superato l’esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.

RECUPERARE I PUNTI PERSI

Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperarli è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come accennato all’inizio, c’è poi un bonus per “buona condotta”. Ogni 2 anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti:

ai conducenti che hanno almeno 20 punti è attribuito automaticamente un “bonus” di 2 punti; con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti.

ai conducenti che hanno meno di 20 punti, ma più di zero, è ripristinato il punteggio iniziale di 20

Invece, a partire dal 13 agosto 2010, per i neopatentati, nei primi tre anni, per ogni anno trascorso senza infrazioni che provocano decurtazione di punteggio è attribuito un “bonus” di 1 punto, fino ad un massimo di 3 punti totali.

COME CONOSCERE IL SALDO DEI PUNTI

Tutti possono conoscere in ogni momento il saldo della propria patente. Per esempio, si può chiamare da una linea fissa il numero 0645775962, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana, oppure accedere all’area riservata del Portale dell’automobilista tramite SPID o CIE, oppure ancora attraverso l’app ufficiale per smartphone iPatente.

LA TABELLA DEI PUNTI

La patente a punti è regolata dall’articolo 126-bis del Codice della Strada. Sul portale della Polizia di Stato è presente un elenco dettagliato delle infrazioni che comportano la perdita dei punti che qui riportiamo.

PERDITA DI 10 PUNTI

Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h. art. 142, comma 9° bis Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate art. 143, comma 12° Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc.. art.148, comma 16° terzo periodo Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni art. 168, comma 8° Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli art. 168, comma 9° Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo art. 174, comma 6° Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano art. 176, comma 19° Effettuare retromarcia in autostrada art. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b) Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d’immissione ed uscita fuori dai casi previsti art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d) Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 6° Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità art. 179, commi 2° e 2° bis Guidare in stato di ebbrezza art. 186, comma 2° e 7° Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti art. 187, comma 7° e 8° Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento art. 189, comma 5° secondo periodo Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento art. 189, comma 6° Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato art. 192 comma 7°

PERDITA DI 8 PUNTI

Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi art. 149, comma 6° Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone art. 150, con riferimento all’art. 149 comma 6° Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi art. 154, comma 7° Violare l’obbligo di precedenza ai pedoni art. 191, comma 1° Violazione dell’obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l’attraversamento di una strada art. 191, comma 3°

PERDITA DI 6 PUNTI

Mancata osservanza dello stop art. 145, comma 5° Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico art. 146, comma 3°, Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello art. 147, comma 5° Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h art. 142, comma 9°

PERDITA DI 5 PUNTI

Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione art. 141, comma 8° Violare gli obblighi relativi alla precedenza art. 145, comma 10° Mancato rispetto delle regole di sorpasso art. 148, comma15° Con rif. al 3° comma Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli art. 149, comma 5°, secondo periodo Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli art. 150, comma 5° con riferimento all’art.149 comma 5° Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni. art. 171, comma 2° Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini art. 172 comma 8° Alterare il corretto uso delle cinture. art. 172, comma 9° Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte art. 173, comma 3° Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo art. 174, comma 5° per tempi di riposo Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo art. 174, comma 7° terzo periodo per tempi di riposo Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 5° per tempi di riposo Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 7° terzo periodo per tempi di riposo Circolare con tasso alcolemico accertato superiore a 0 e non superiore a 0,5 gl per conducenti < 21 anni, neo patentati cat. B, per trasporti professionali di persone e di cose, di veicoli > 3,5t, di veicoli con rimorchio con MCPC > 3,5, di autobus, di autoarticolati, di autosnodati Art. 186 bis, comma 2°

PERDITA DI 4 PUNTI

Circolare contromano (non in curva) art. 143, comma 11° Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie art. 143, comma 13° con riferimento al 5° Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo art. 161, comma 2° Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t. art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d) Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito art. 168, comma 7° Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio art. 169, comma 8° Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente art. 175, comma 13° Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento art. 189, comma 5° primo periodo Violazione dell’obbligo di consentire al pedone attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali art. 191, comma 2°

PERDITA DI 3 PUNTI

Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre i 40 km/h art. 142, comma 8° Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso art. 148, comma 15° con riferimento al comma 2° Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose art. 149, comma 4° Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate art. 153, comma 10° Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti art. 164, comma 8° Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t. art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c) Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm. art. 167, comma 7° Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo art. 174, comma 7° secondo periodo Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 7° secondo periodo Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti art. 192 comma 6°

PERDITA DI 2 PUNTI

Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata art. 146, comma 2° Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata art. 148, comma 15° con rif. ai comma 8° Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte art. 154, comma 8° Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi. art. 158, comma 2 lettere d), g), h). Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo art 161, comma 1° e 3° Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali art. 162, comma 5° Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni art. 165, comma 3 Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t. art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b) Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza art. 168, comma 9 bis Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture art. 169, comma 9° Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo art. 174, comma 5° per tempi di guida Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo art. 174, comma 7° per tempi di guida Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo art. 174, comma 8° Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a) Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali)

Rientrano in questa ipotesi:

– lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio

– esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc. art. 175, comma 16° Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade

Rientrano in questa ipotesi ad esempio:

– non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento;

– uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione

– cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione

– in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia

– lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza

– procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade

– non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio art. 176, comma 21° Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze art. 177 comma 5° Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 5° per tempi di guida Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 7° per tempi di giuda Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 8° Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc.. art. 189, comma 9°

PERDITA DI 1 PUNTO