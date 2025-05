Telepass, grazie al telepedaggio 71 mila tonnellate di CO2 in meno nel 2024

Evitare di fermarsi in coda al casello autostradale sia per ritirare il biglietto o per pagare, sfruttando il telepedaggio, permette di ridurre l’inquinamento. Il quanto è stato certificato dall’Università Ca’ Foscari Venezia che ha pubblicato i risultati dello “Studio sulle emissioni inquinanti evitate con il telepedaggio nell’anno 2024” commissionato dall’Osservatorio Telepass. Stando a quanto emerge, nel 2024 sono state risparmiate oltre 71 mila tonnellate di CO2 grazie al sistema di pagamento del telepedaggio di Telepass. Si tratta di un passo avanti rispetto alle oltre 61.000 tonnellate risparmiate nel 2022.

LO STUDIO

Innanzitutto, per effettuare lo studio è stata presa in esame l’intera rete autostradale italiana, dove Telepass consente il pagamento del pedaggio. Emerge quindi che nel 2024 sono stati oltre 428 milioni i chilometri percorsi sulla rete autostradale italiana da mezzi dotati del dispositivo Telepass. Nello specifico, è stata registrata una media di transiti giornalieri di 2,6 milioni di veicoli, di cui oltre 320.000 riferibili ai mezzi pesanti e una stima complessiva sull’intero anno pari a circa 985 milioni di veicoli per la sola classe A (motoveicoli e autoveicoli). L’analisi ha considerato la stima e il numero di veicoli (come categoria, alimentazione, fascia di cilindrata/peso/uso, classe di inquinamento e di pedaggio), tempi di permanenza code, emissioni nell’unità di tempo, emissioni nell’unità di spazio percorso.

Successivamente, il team accademico dell’Università Ca’ Foscari Venezia ha applicato un algoritmo appositamente sviluppato per elaborare i dati ed ottenere i risultati sul risparmio delle emissioni di CO2.

L’impatto positivo dell’uso delle soluzioni di pagamento del pedaggio, come Telepass, diventa ancora più evidente per i mezzi pesanti. Infatti, nel caso di ossidi di azoto, che si producono come sottoprodotti durante una combustione, la riduzione è tre volte superiore ai veicoli di classe A, come per il materiale particolato emesso dallo scarico o del metano. Questi numeri si traducono in vantaggi concreti: nel solo 2024, se traduciamo il dato relativo al risparmio di CO2 in termini di viaggi si sono evitati l’equivalente di: