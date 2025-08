Accordo Telepass-Dott per lo sharing: oltre 20.000 monopattini ed eBike a portata di app

Telepass oggi è molto di più che un semplice strumento per il pagamento del telepedaggio. Infatti, è anche un’app che permette di accedere ad un completo ecosistema di servizi per la mobilità. Ecosistema che diventa ancora più completo grazie ad un accordo con Dott, operatore che opera nel settore della micromobilità condivisa. L’obiettivo delle partnership è quello di spingere i cittadini delle principali città italiane ad adottare abitudini di mobilità più attente all’ambiente attraverso l’integrazione nell’ecosistema Telepass dei monopattini e delle biciclette in sharing Dott.

COME FUNZIONA?

Il servizio di sharing è disponibile in tutte le città italiane in cui Dott è presente, tra cui Milano, Roma e Torino, e per i clienti sarà sufficiente accedere all’App Telepass, localizzare il mezzo più vicino, prenotarlo e sbloccarlo per iniziare a usufruirne. La chiusura del noleggio è previo parcheggio del veicolo all’interno delle aree consentite e caricamento di una foto del mezzo parcheggiato correttamente. Più nello specifico, i clienti possono adesso noleggiare uno degli oltre 20.000 mezzi elettrici Dott, tra monopattini ed ebike presenti in 25 città italiane direttamente dall’applicazione di Telepass.

Aldo Agostinelli, Chief Consumers Revenue Officer di Telepass, su questa partnership ha commentato:

In Dott abbiamo trovato un alleato prezioso per incentivare abitudini di mobilità urbana più sostenibili e consapevoli. Il nostro impegno è offrire soluzioni semplici, accessibili e tecnologicamente avanzate, capaci di migliorare concretamente la quotidianità dei nostri utenti. Collaborare con realtà solide e affidabili ci consente di moltiplicare le opportunità per muoversi in modo più fluido, riducendo al contempo l’impatto ambientale degli spostamenti dentro e fuori i centri urbani.

Andrea Giaretta, Vicepresidente di Dott, ha poi aggiunto: