Range Rover Sport SV Carbon: tanto lusso e fibra di carbonio

La gamma ad alte prestazioni di Range Rover si arricchisce di un nuovo tassello: la Range Rover Sport SV Carbon. Dopo le versioni SV ed SV Black, ecco l’interpretazione più audace e leggera mai realizzata del celebre SUV inglese. L’appuntamento con il debutto mondiale è fissato per il 13 agosto, alla Range Rover House, durante l’esclusiva Monterey Car Week. La SV Carbon non è un semplice restyling. È una dichiarazione di intenti. Un SUV di lusso che alza ulteriormente l’asticella sul fronte delle performance e del design, puntando tutto sulla leggerezza e sull’esclusività dei materiali.

Un design che parla la lingua del carbonio

Prestazioni da vera sportiva

Esteticamente, lasi riconosce subito. Linee tese, scolpite, pensate per fendere l’aria con eleganza e decisione., affiancate dalle sofisticate varianti della, danno ampia libertà di scelta, ma il vero protagonista è lui: il Forged Carbon Pack, che impreziosisce dettagli come il profilo dei quattro terminali di scarico attivi. A richiesta, si può optare per il cofano ina vista, con una finitura a trama diagonale inconfondibile. Un capolavoro di artigianalità e aerodinamica.

Un abitacolo cucito su misura

Sotto il cofano, batte lo stesso cuore delle versioni SV più performanti: unabbinato a tecnologia mild-hybrid. I numeri parlano da soli:e una velocità massima di. Il tutto, incorniciato da una copertura, tanto bella quanto funzionale. Le prestazioni non si fermano al motore. Iluna sospensione pneumatica interconnessa idraulicamente, riduce rollio e beccheggio in curva, frenata e accelerazione, offrendo un comportamento su strada sempre composto, reattivo e sicuro.Ma ciò che davvero distingue questa SV Carbon è il lavoro certosino sulla. L’adozione opzionale di cerchi in fibra di carbonio da 23 pollici ha permesso di limare ben 76 kg rispetto alla configurazione standard. Il risultato? Una guida più precisa, una risposta più brillante, un SUV che sembra danzare tra le curve. E per chi cerca il massimo anche in frenata, ecco i, con pinze SV a otto pistoncini disponibili in blu, giallo, bronzo carbonio o nero. Già di serie, la vettura monta cerchi forgiati da 23” abbinati a pinze Anodised Black.

All’interno, il lusso non è solo una sensazione: è un progetto. L’abitacolo della SV Carbon è un inno alla sportività moderna. I sedili performance con schienali in carbonio forgiato offrono supporto, comfort e quel tocco scenografico che solo le icone sanno regalare. I poggiatesta sono integrati, le imbottiture scolpite, e i loghi SV si illuminano per creare un ambiente esclusivo.



Sono disponibili quattro temi interni: Ebony, Rosewood/Ebony, Light Cloud/Ebony e una raffinata opzione leather-free in Cinder Grey/Ebony, realizzata con Ultrafabrics traforato. Le finiture in carbonio si estendono a cruscotto e sedili, con possibilità di scegliere anche la variante Twill. Il tutto arricchito da dettagli in Moonlight Chrome e battitacco illuminati SV.

Come se non bastasse, la SV Carbon porta a bordo anche il sistema Body and Soul Seat (BASS): una tecnologia che trasforma la musica in esperienza sensoriale, facendo “sentire” le vibrazioni del suono direttamente nei sedili anteriori. Non solo intrattenimento: il sistema promette anche benefici per il benessere e un coinvolgimento audio totale.

Una gamma completa, per veri intenditori

Dopo il successo delle esclusive Edition ONE e Edition TWO, la nuova gamma SV si fa più ricca e variegata. La recente SV Black ha offerto un’estetica total black dal fascino oscuro e minimalista. Ora, con la SV Carbon, Range Rover propone la sua interpretazione più radicale di SUV sportivo di lusso. “La SV Carbon è una visione decisa del nostro SUV ad alte prestazioni,” commenta Ryan Miller, Direttore Marketing Prodotto e Servizi Range Rover. “Completa la nuova gamma SV, esaltando l’artigianalità e la leggerezza dei materiali in fibra di carbonio.”