Range Rover Sport SV Black: la più potente di sempre ora si tinge di nero

La nuova versione della Range Rover Sport SV si propone per celebrare il fascino intramontabile dell’estetica completamente nera, basandosi su una configurazione estremamente popolare tra i clienti Range Rover Sport.

Grazie a finiture nere distintive, che per la prima volta comprendono anche il roundel SV e i badge del marchio sulla griglia frontale, viene offerta un’interpretazione audace e decisa del lusso in chiave sportiva.

Range Rover Sport SV Black assume un carattere ancora più deciso per il marchio, incarnando la sportività in ogni dettaglio con una trasformazione con finitura Gloss Black, conferendo un carattere ancora più deciso al modello più potente mai realizzato dal marchio.

Range Rover Sport SV Black incarna il lusso sportivo in chiave audace e ribelle. Potenza, prestazioni e un carattere deciso si uniscono in un design che cattura lo sguardo. Ogni dettaglio, dentro e fuori, è valorizzato da un’esclusiva finitura Narvik Black, che conferisce al veicolo un aspetto compatto e lucente, espressione della massima cura artigianale e del livello più elevato mai raggiunto da Range Rover con i suoi pacchetti black.

Martin Limpert, Global Managing Director, Range Rover.

DESIGN E INTERNI

Questa nuova versione offre un’con un’interpretazione dinamica e decisa di un tema tanto blasonato come quello. La carrozzeria si fa notare per la sua colorazione Narvik Black ed elementi come il pacchetto esterno Narvik Gloss Black, contribuiscono a esaltare la

A rafforzare un tema monocromatico si trovano il cofano in fibra di carbonio verniciato nero e i cerchi forgiati da 23" Gloss Black con pinze dei freni Gloss Black e quattro terminali di scarico, anch’essi dello stesso colore.



L’abitacolo fonde qualità e sportività alla perfezione, rimanendo sempre sul tema scuro che si abbina al suo design esterno imponente. Nuovi battitacco illuminati SV Black contribuiscono al donare un forte impatto quando si apre la vettura e i sedili sportivi donano quel tocco di pregio in più che su una Range Rover Sport non guasta mai. Le finiture interne Gloss Black completano uno stile deciso, per garantire un ottimo equilibrio tra attitudine sportiva e raffinatezza tecnica di lusso.

MOTORE E PRESTAZIONI

Range Rover Sport SV è ilcapace di unire prestazioni di livello con un alto livello di capacità e versatilità. Spinta esclusivamente da undaquesto bolide è in grado di trasportare la sua massa imponente da, per raggiungere una velocità di punta di