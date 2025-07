Telepass vs UnipolMove: telepedaggio a confronto tra prezzi e servizi

Fino a non troppo tempo fa Telepass aveva il monopolio ed era l’unica soluzione di telepedaggio. Per gli automobilisti che non volevano perdere tempo al casello autostradale, il Telepass era l’unica soluzione. Adesso non è più così dato che il monopolio è finito e sul mercato sono arrivate delle alternative come per esempio UnipolMove. Similmente al Telepass, propone non solo il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali ma pure una serie di servizi aggiuntivi di mobilità. La soluzione migliore? Dipende dalle diverse esigenze delle persone ed in particolare dei servizi che si intende sfruttare. Vediamo quindi di mettere a confronto Telepass e UnipolMove per scoprire le loro caratteristiche, i servizi inclusi oltre ovviamente ai prezzi.

TELEPASS VS UNIPOLMOVE, ABBONAMENTI MENSILI

Entrambi offrono un abbonamento mensile che include non solo il dispositivo da mettere in auto per pagare i pedaggi ma anche una serie di servizi extra. Queste sono le attuali offerte in corso.

Telepass Sempre : canone zero per 3 mesi e poi 3,90 euro al mese; con ulteriori 2,88 euro al mese si potrà avere un secondo dispositivo (opzione Telepass Twin in promo gratis per un anno);

: canone zero per 3 mesi e poi 3,90 euro al mese; con ulteriori 2,88 euro al mese si potrà avere un secondo dispositivo (opzione Telepass Twin in promo gratis per un anno); Telepass Pay X : canone zero per 6 mesi, dopo 3,90 euro al mese + conto e carta BNL a canone zero per 12 mesi, dopo 3,40 euro al mese (opzione Telepass Twin sempre disponibile);

: canone zero per 6 mesi, dopo 3,90 euro al mese + conto e carta BNL a canone zero per 12 mesi, dopo 3,40 euro al mese (opzione Telepass Twin sempre disponibile); UnipolMove Base: canone gratis per un anno poi 1,5 euro al mese + secondo dispositivo a canone zero.

I SERVIZI INCLUSI

Oggi si va ben oltre il pagamento dei pedaggi autostradali perché sia Telepass e sia UnipolMove offrono una serie di servizi aggiuntivi, alcuni dei quali si gestiscono attraverso l’app dedicata. Telepass oggi propone molti più servizi extra il cui elenco completo si trova sul sito ufficiale, tra cui citiamo (servizi di pagamento e di mobilità): Strisce Blu, Carburante, Bollo (per auto e moto), Lavaggio del veicolo, Revisione, Ricarica elettrica, Taxi, Servizi di di sharing, Trasporto pubblico locale, Navi e traghetti, Fast Track, Skipass, Food&Drink, PagoPA, Venezia Pass, Area C Milano, e-Vignette e tanto altro.



TELEPASS VS UNIPOLMOVE, PAY PER USE

Passiamo invece a UnipolMove che oltre al pagamento del telepedaggio offre (servizi di pagamento e mobilità): Area C Milano, Parcheggi convenzionati, Taxi, Carburante, Bollo auto e moto, Skipass, tagliando auto ed altro. Il completo elenco lo si può trovare sul sito dedicato

Entrambi, Telepass proprio da pochi giorni, offrono una soluzione a consumo. Niente canone mensile perché si paga solo quando effettivamente si utilizzano i servizi.

Telepass Grab&Go : 1 euro solo nel giorno in cui si utilizza (pagamento pedaggi e servizi) – il dispositivo Telepass va acquistato (22,90 uro) e poi attivato: 14,90 euro anziché 20 euro fino al 31/01/26;

: 1 euro solo nel giorno in cui si utilizza (pagamento pedaggi e servizi) – il dispositivo Telepass va acquistato (22,90 uro) e poi attivato: 14,90 euro anziché 20 euro fino al 31/01/26; UnipolMove Pay per Use: 0,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo – 5 euro l’attivazione.

Aspetto importante. Indipendentemente dalla scelta dell’azienda, o del tipo di profilo, i costi dei pedaggi autostradali non cambiano.

COPERTURA: DOVE FUNZIONANO?

Telepass qui ha un netto vantaggio perché può essere utilizzato anche in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. UnipolMove, invece, solamente in Italia ad eccezione della Sicilia. I caselli abilitati sono quelli gialli con il simbolo della bandiera europea e la “T” di telepedaggio. Duque, da questo punto di vista Telepass offre una maggiore flessibilità d’uso.

DOVE SI ACQUISTANO?

Parlando di Telepass, i contratti si possono sottoscrivere online dal sito o dall’app, oppure recandosi nei Telepass Store, nelle Eni Station e nei Telepass Point Vodafone e Fastweb. Per quanto riguarda UnipolMove, si potrà aderire alle offerte online, attraverso il sito ufficiale o l’app, oppure recandosi presso le Agenzie UnipolSai.