La ricarica in autostrada? Oggi è tutto più semplice per chi viaggia in elettrico in Italia

La ricarica per le auto elettriche in autostrada? Fino a pochi anni fa in Italia era davvero problematica. I punti di rifornimento di energia si contavano sulle dita di una mano, rendendo i lunghi viaggi complessi. Quello che si poteva fare era uscire dall’autostrada, individuare un punto di ricarica ad alta potenza, rifornire, ripartire e poi tornare nuovamente in autostrada. Tutto molto scomodo oltre che una perdita di tempo importante, soprattutto nelle lunghe tratte. Finalmente, anche se con un certo ritardo rispetto ad altri Paesi europei, la situazione oggi in Italia è molto migliorata e ricaricare in autostrada è molto più semplice. Di conseguenza, viaggiare con un’auto elettrica è sempre più facile.

OGGI É TUTTO MOLTO PIÙ SEMPLICE

Un impulso importante all’elettrificazione delle stazioni di servizio è stato dato da Free To X che in un paio di anni è arrivata adi stazioni di ricarica ad alta potenza. Contestualmente, ulteriori iniziative hanno permesso di incrementare ulteriormente il numero delle colonnine lungo le autostrade. Il lavoro ovviamente, anzi, è necessario fare ulteriori passi avanti per rendere ancora più capillare la rete di ricarica in modo tale che tutte le stazioni di servizio offrano questa opportunità. In ogni caso, oggi la situazione è molto migliorata.

I numeri? Come riportato pochi giorni fa da Motus-E, lungo le autostrade oggi (dati al 30 giugno 2025) sono presenti 1.159 punti di ricarica di cui 49 sono in fase di attivazione. L’85% è di tipo veloce in corrente continua e il 62% supera i 150 kW di potenza. Nello stesso periodo del 2024 erano 963 e a giugno 2023 appena 657. Allo stato attuale, il 45% delle aree di servizio sulla grande viabilità è dotato di infrastrutture per la ricarica. Inoltre, in caso di indisponibilità, entro 3 km dalle uscite autostradali sono installati ulteriori 2.527 punti di cui il 59% è di tipo veloce in corrente continua e il 41% ha una potenza superiore a 150 kW. La rete di ricarica autostradale cresce, bisogna colmare ancora alcune lacune ma oggi i numeri ci dicono che le elettriche possono viaggiare con tranquillità.