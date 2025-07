Quante e dove sono le colonnine di ricarica in Italia per auto elettriche

Quante sono le colonnine ricarica per le auto elettriche in Italia? Al 30 giugno 2025 nel nostro Paese ci sono 67.561 punti di ricarica a uso pubblico installati, in aumento di 10.569 unità nei 12 mesi e di 1.569 unità solo nel secondo trimestre dell’anno. Dunque, secondo l’ultimo rapporto di Motus-E l’infrastrutture continua a crescere, anche in autostrada dove in passato era molto difficile trovare una colonnina.

CRESCONO I PUNTI DI RICARICA AD ALTA POTENZA

Delle colonnine presenti sul territorio italiano, la maggior parte dispongono di una potenza inferiore ai 50 kW, sono quindi le classiche Quick in corrente continua. La suddivisione è la seguente:

52.106: potenza inferiore ai 50 kW

11.002: potenza tra 50 kW e 149 kW

4.453: potenza superiore ai 150 kW

Crescono decisamente i punti di ricarica ad al potenza visto che riguardano il 48% delle nuove installazione degli ultimi 12 mesi.

DOVE SONO LE COLONNINE? IL NORD DOMINA

Nel Nord Italia è presente il 57% dei punti di ricarica, nel Centro troviamo il 20% e nel Sud del Paese e nelle Isola, il 23% del totale. Andando un po’ più a fondo, la Lombardia si riafferma al primo posto tra le Regioni con più punti di ricarica installati (13.763 punti di ricarica, +2.861 negli ultimi 12 mesi), seguita da Lazio (7.142 punti, +1.501 nei 12 mesi), Piemonte (6.561 punti, +786 nei 12 mesi), Veneto (6.176 punti, +668 nei 12 mesi) ed Emilia-Romagna (5.282, +562 nei 12 mesi).



Tra le Province, Roma si attesta nuovamente al primo posto per punti di ricarica installati (5.644 punti, +1.193 nei 12 mesi), seguita da Milano (4.604 punti, +986 nei 12 mesi), Napoli (3.092 punti, +253 nei 12 mesi), Torino (2.963 punti, +322 nei 12 mesi) e Brescia (1.892 punti, +211 nei 12 mesi).

BENE LA RICARICA IN AUTOSTRADA

Finalmente ricaricare in autostrada non è più un grosso problema. I punti di ricarica si attestano a quota 1.159 (49 sono in fase di attivazione), di cui l’85% è di tipo veloce in corrente continua e il 62% supera i 150 kW di potenza. Si tratta di una crescita significativa rispetto ai 963 punti attivi a giugno 2024 e ai 657 di giugno 2023.

Oggi il 45% delle aree di servizio sulla grande viabilità è dotato di infrastrutture per la ricarica ed entro 3 km dalle uscite autostradali sono installati ulteriori 2.527 punti (di cui il 59% è di tipo veloce in corrente continua e il 41% ha una potenza superiore a 150 kW).

CALANO LE COLONNINE INSTALLATE MA NON ATTIVE

Un altro segnale positivo sulla crescita dell’infrastruttura di ricarica in Italia riguarda la riduzione dei punti installati ma non ancora connessi alla rete elettrica da parte dei distributori locali: questa quota è scesa al 14,5%, rispetto al 17,9% dello scorso anno. Un miglioramento che testimonia un passo avanti nella giusta direzione, ma rimane urgente semplificare gli iter autorizzativi e rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, per accelerare ulteriormente il processo di elettrificazione.