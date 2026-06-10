1000 Miglia, collisione tra un'auto storica e una moto della Polizia | Video

Sta facendo il giro del web il video dello schianto tra una vettura storica impegnata in una manovra di svolta e una moto della Polizia. A Sarezzo, in provincia di Brescia, una delle auto impegnate nell’evento è rimasta coinvolta in uno spiacevole crash con un agente, parte integrante della scorta che accompagnava la lunga fila di veicoli lungo il tragitto.

Il poliziotto che è stato sbalzato violentemente dalla sella non si aspettava la manovra dell’auto. L’impatto è avvenuto pochi chilometri dopo la partenza della 1000 Miglia ed è diventato virale sui social, scatenando un dibattito. Le immagini mostrano la dinamica dell’incidente, l’auto avrebbe effettuato una svolta improvvisa verso sinistra e il poliziotto è stato preso in pieno, sebbene stesse attraversando a velocità sostenuta la corsia opposta per effettuare dei sorpassi. L’intervento degli addetti alla sicurezza e delle forze dell’ordine è stato immediato per valutare le condizioni delle persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area.

Incidente senza conseguenze

L’agente si è subito rialzato senza riportare ferite, mentre dalla vettura è sceso l’automobilista preoccupato per l’accaduto. Lo spavento dei presenti è stato inevitabile, ma i momenti di paura sono durati pochissimi istanti perché gli spettatori hanno constatato le condizioni ottimali dei malcapitati.

Le conseguenze si sono rivelate meno gravi di quanto si potesse inizialmente temere. La storica manifestazione rappresenta il connubio tra arte, paesaggio e motori. Per il quarto anno di fila la sfida avviene nell’arco di cinque giornate, da martedì 9 a sabato 13 giugno, attraversando numerose città italiane.

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Partenza da Brescia

La 1000 Miglia, come di consueto, è partita da Brescia. Il convoglio è arrivato a piazzale Arnaldo, con il passaggio in largo Torrelunga. Da via Brigida Avogadro si sono tenute le prime prove cronometrate. La discesa dal Cidneo lungo via San Faustino e, attraversando Porta Trento, ha condotto le vetture nel cuore della città lombarda.

In piazza della Loggia, via XXIV Maggio e piazza Vittoria le vetture hanno superato il controllo timbro. La carovana si è snodata su via IV Novembre, via X Giornate e corso Zanardelli. Lo spiacevole episodio a Sarezzo non ha fermato la festa.