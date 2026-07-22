Salva la Ferrari rubata a poche ore dalla Coppa Selva di Fasano: ritrovata in Puglia

La vettura fu portata via dai ladri lo scorso maggio prima della partecipazione alla Coppa Selva di Fasano. La sera prima della sfida dei malviventi avevano sottratto a Luca Gaetani, 46 anni, titolare della Gaetani Racing di San Giorgio delle Pertiche (Padova), una Ferrari 458 Challenge Evo. La supercar, rubata in provincia di Brindisi, dove il proprietario si trovava per partecipare alla sfida ha un valore di 200.000 euro.

La Ferrari 458 Challenge Evo era stata trasportata in Puglia per un pro driver che l’aveva noleggiata per la competizione. Una volta giunti a destinazione, l’auto era passata nel paddock e poi aveva raggiunto un vicino Bed & Breakfast. Durante la notte i ladri avevano staccato l’auto dal carrello senza lasciare tracce. Si temeva che la preziosa supercar modenese fosse stata portata all’estero, ma è stata rinvenuta nelle campagne tra Alberobello e Noci, in provincia di Bari.

Sospiro di sollievo

La vettura di proprietà del team veneto Gaetani Racing è stata recuperata dai carabinieri. La notizia è stata divulgata dalla scuderia A.s. Egnathia Corse, organizzatrice dell’evento Coppa Selva di Fasano, giunto nel 2026 alla 67esima edizione. Per la sfida, avvenuta dal 29 al 31 maggio, era stata noleggiata da un pilota per la gara cronometrata.

Due mesi dopo il furto, in un terreno del barese dove ci sono impianti Aqp, è avvenuta la scoperta della Ferrari. “È la notizia che speravamo di ricevere al più presto – ha annunciato la presidente di Egnathia Corse Laura De Mola – e che porta grande sollievo a noi della Egnathia Corse e a tutti i volontari che, con grande sacrificio, hanno partecipato allo svolgimento della manifestazione. Esprimo le mie congratulazioni al comando delle stazioni carabinieri di Alberobello e di Gioia del Colle, per aver portato a termine brillantemente un lavoro investigativo avviato immediatamente da tutte le forze dell’ordine del nostro territorio, fin dalle ore successive a questo spiacevole accaduto".

Gioiello prezioso

Se la 458 Challenge standard può completare un giro a Fiorano in 1:16.5, ovvero due secondi più veloce della sua predecessora F430 Challenge e solo 0,2 secondi più lenta della Ferrari FXX. La Challenge Evo è risultata più veloce della Ferrari FXX sul tracciato modenese. Il peso della 458 Challenge si è abbassato rispetto alla 458 standard grazie all’adozione di pannelli della carrozzeria più sottili. Gli interni racing vantano sedili da corsa Sabelt e cinture di sicurezza a sei punti, volante staccabile con attacco rapido Lifeline, tappo del serbatoio da corsa, cerchi con bloccaggio centrale, scarico racing e altre caratteristiche per la pista.

“Esprimo perciò le mie felicitazioni a Luca Gaetani e a tutto il team Gaetani Racing, una squadra che vive e opera per passione, affrontando sacrifici e investimenti importanti. In questo, credo di interpretare lo stesso sentimento della nostra comunità, che vive della medesima passione per lo sport automobilistico e per i suoi protagonisti”, ha chiosato la presidente di Egnathia Corse Laura De Mola.