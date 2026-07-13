All'asta la Ferrari Luce "telaio 0": il prezzo base è sorprendente

Dopo la presentazione lo scorso maggio, la prima auto elettrica di Maranello è chiamata a debuttare nel mondo del collezionismo più elitario, cioè il campo d’elezione di una vera Ferrari. Riuscirà la Luce a scacciare le polemiche e a dimostrarsi un’ambitissima vettura da collezione, come hanno fatto tutte le hypercar del Cavallino prima di lei? Lo sapremo tra il 13 e il 15 agosto prossimi, quando il primo esemplare del modello andrà all’asta nel corso della prestigiosa Monterey Car Week in California.

All’asta il primissimo telaio

La casa d’aste RM Sotheby’s, infatti, metterà all’incanto il telaio numero 0 della Ferrari Luce. Si tratta di un esemplare costruito seguendo le specifiche del mercato statunitense e caratterizzato da un allestimento unico. La vettura è stata infatti personalizzata nell’ambito del programma Ferrari Tailor Made.

Le caratteristiche della vettura

La carrozzeria è impreziosita dall’esclusiva vernice Madreperla Semi-Gloss, una tinta speciale studiata per generare riflessi iridescenti verdi e viola a seconda della direzione della luce. I cerchi dedicati sono di colore bianco, mentre le pinze freno sono realizzate appositamente. L’abitacolo è caratterizzato finiture in Grigio Corvara e da rivestimenti in preziosa pelle Perla Le Mans, un materiale sviluppato appositamente per il programma Ferrari Tailor Made e derivato da pellami svizzeri accuratamente selezionati. Non manca una targa celebrativa che arricchisce il valore collezionistico dell’esemplare.

Meccanica invariata

Sotto il profilo tecnico, non ci sono modifiche: i quattro motori elettrici generano una potenza di 1.050 cavalli, assicurando un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità di punta di 310 km/h. L’hypercar vanta un’architettura da 800 V e sospensioni derivate dalla F80, per ottenere una dinamica di guida che la distingue tra le elettriche prestazionali.

Finalità benefiche

L’operazione ha una finalità filantropica, in quanto il ricavato della vendita sarà destinato a due importanti iniziative benefiche. Una parte andrà alla Fondazione Ferrari per finanziare progetti educativi negli Stati Uniti, mentre il resto sosterrà in Italia il progetto M-Tech Alfredo Ferrari, un centro educativo per la ricerca tecnologica nel settore automobilistico che sarà inaugurato a Maranello nel 2029.

Il prezzo

La base d’asta per aggiudicarsi questo primo esemplare unico è fissata a 1,1 milioni di dollari, pari a circa 960.000 euro al cambio attuale. Vedremo che valore darà alla vettura il sofisticato pubblico di Monterey, che nello stesso evento troverà all’incanto vetture del Cavallino come una 288 GTO del 1985 (valutata tra i 9 e gli 11 milioni di dollari), una F50 del 1995 (7-9 milioni di dollari), una Enzo del 2003 (6,7-7,5 milioni) e una LaFerrari del 2015 (5-6 milioni di dollari).